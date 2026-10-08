La Secretaría de Educación Pública respondió a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la entrega de apoyos económico

La Secretaría de Educación Pública (SEP) salió a aclarar la información relacionada con un presunto fraude de 592 millones de pesos en las Becas Benito Juárez, luego de que diversos medios de comunicación difundieran señalamientos sobre posibles irregularidades en la entrega de estos apoyos económicos.

La dependencia federal explicó que las observaciones corresponden a una auditoría de desempeño que todavía se encuentra en proceso, por lo que las instituciones involucradas continúan trabajando para presentar la documentación necesaria y atender los cuestionamientos.

La controversia surgió a partir de información difundida bajo el encabezado "Detectan fraude por 592 millones en entrega de becas", lo que provocó dudas sobre la administración de los recursos destinados a estudiantes y familias beneficiarias. Ante esta situación, la SEP precisó que la revisión está a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y que involucra al Banco del Bienestar, la propia Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

La SEP salió a aclarar la información relacionada con un presunto fraude de 592 mdp en las Becas Benito Juárez / Especial

¿Hubo un fraude de 592 millones de pesos en las Becas Benito Juárez?

De acuerdo con la explicación de la SEP, las observaciones señaladas forman parte de una auditoría de desempeño que continúa abierta, por lo que no deben presentarse automáticamente como un fraude acreditado. La dependencia señaló que las instituciones involucradas siguen aportando información y documentos para aclarar los aspectos administrativos identificados durante la revisión, cuyo objetivo es verificar el funcionamiento y cumplimiento de los procedimientos relacionados con los programas de becas.

En este caso, la SEP sostiene que todavía se desarrolla el proceso institucional correspondiente y que las dependencias deberán atender los requerimientos de la autoridad revisora. Por ello, la cifra de 592 millones de pesos debe entenderse dentro del contexto de los señalamientos publicados y de una revisión que, según la Secretaría, aún no ha concluido.

La dependencia señaló que las instituciones involucradas siguen aportando información / Especial

¿Entregaron Becas Benito Juárez a personas que no tenían CURP?

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la identidad de las personas que aparecían dentro del Padrón de Beneficiarios de las Becas Benito Juárez. Sobre este punto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aseguró que durante el ejercicio 2024 se realizaron procedimientos de verificación antes de entregar los apoyos económicos, utilizando información del Registro Nacional de Población (RENAPO) para comprobar la identidad de quienes recibirían los recursos.

Según la dependencia, la identidad de cada beneficiario fue validada mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP) antes de la dispersión de los pagos, por lo que rechazó que se hubieran entregado recursos a personas sin una CURP registrada. La SEP presentó este procedimiento como uno de los controles utilizados para asegurar que los apoyos fueran dirigidos a las personas incorporadas formalmente al programa.

Diversos medios de comunicación difundieran señalamientos sobre posibles irregularidades / Especial

¿Por qué alumnos de escuelas privadas aparecieron relacionados con las becas?

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la presencia de estudiantes inscritos en escuelas particulares dentro de información relacionada con los apoyos educativos. La SEP explicó que, durante 2024, las reglas de operación de la Beca de Educación Básica establecían criterios de elegibilidad relacionados con las familias y no exclusivamente con cada estudiante de manera individual.

Bajo las disposiciones vigentes en ese periodo, una familia podía recibir el apoyo si tenía al menos un estudiante inscrito en una escuela pública, incluso cuando otro de sus hijos asistiera a una institución privada. Esto significa que la existencia de un alumno de escuela particular dentro del mismo hogar no implicaba, por sí sola, que la familia estuviera incumpliendo las condiciones establecidas para recibir el beneficio.

Por ejemplo, si una familia tenía dos hijos y uno estudiaba en una escuela pública mientras el otro acudía a un plantel particular, podía cumplir con el criterio de elegibilidad establecido para ese año. La Secretaría utilizó esta explicación para aclarar por qué determinados registros podían estar relacionados con estudiantes de instituciones privadas sin que ello representara necesariamente una asignación indebida de recursos.

¿Cómo verifica la SEP que las Becas Benito Juárez lleguen a quienes corresponden?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar señaló que, además de las revisiones de identidad realizadas mediante RENAPO, existen mecanismos de supervisión destinados a comprobar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por los programas educativos. Entre estas acciones se encuentran verificaciones presenciales periódicas dirigidas a las familias y al alumnado, con las que se busca revisar la información registrada y confirmar las condiciones de elegibilidad.

Estas verificaciones forman parte de las medidas de control utilizadas para fortalecer la transparencia en la entrega de recursos públicos. De acuerdo con la información proporcionada, su finalidad es identificar posibles inconsistencias, comprobar que las personas beneficiarias cumplan con las reglas correspondientes y dar seguimiento al funcionamiento de los programas de apoyo económico para estudiantes.

La dependencia también destacó la importancia de mantener actualizados los mecanismos de fiscalización y revisión administrativa, particularmente en programas que involucran la entrega de recursos a un amplio número de familias. Por ello, la supervisión no se limita a la validación de documentos, sino que contempla acciones de revisión directa para corroborar la información proporcionada.