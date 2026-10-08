Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó pagos millonarios a más de 67 mil estudiantes cuyos datos no fueron validados

Los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez quedaron bajo la lupa después de que una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectara pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población (RENAPO) durante los ejercicios correspondientes a 2024 y 2025.

El hallazgo forma parte de una revisión mucho más amplia al ejercicio de recursos públicos federales. De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, retomado por La Jornada, la SABG identificó irregularidades por al menos 5 mil 639 millones de pesos, relacionadas con diferentes dependencias, programas y obras. Entre las observaciones aparecen pagos pendientes de comprobar, obras pagadas que no fueron ejecutadas, sobreprecios y otras inconsistencias en el manejo de recursos públicos.

Los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez quedaron bajo la lupa después de una auditoria / Especial

¿Hubo un fraude de 592.3 millones en las Becas Benito Juárez?

Aunque la cantidad ha generado cuestionamientos sobre el manejo del programa, el informe no establece que exista un fraude comprobado por 592.3 millones de pesos. Lo que la auditoría señala es que esa cantidad fue dispersada entre 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no habían sido validados ante el Registro Nacional de Población.

El propio informe advierte que las observaciones realizadas por los órganos internos de control “pueden estar en proceso de aclaración a la fecha del informe o formar parte de un proceso deliberativo por las autoridades competentes”.

Por lo tanto, los 592.3 millones de pesos representan recursos observados debido a la falta de validación de los datos de los beneficiarios, pero con la información disponible no puede afirmarse que la totalidad del dinero haya sido robada, desviada o entregada mediante un fraude.

Fueron 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población / Especial

Banco del Bienestar tenía más de 94 mil tarjetas activas sin entregar

La revisión encontró además otra irregularidad relacionada con el mecanismo utilizado para entregar los apoyos. Durante 2024, el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas destinadas a beneficiarios de los programas de becas, pero 94 mil 251 aparecían como activas.

El dato llamó la atención porque las propias disposiciones establecen que las tarjetas deben activarse “una vez que las personas beneficiarias hayan recibido sus tarjetas bancarias”.

La auditoría encontró además que mil 78 de esas cuentas recibieron dispersiones por 8.6 millones de pesos, pese a que las tarjetas correspondientes aparecían dentro del universo que no había sido entregado.

A este monto se agregaron 8.5 millones de pesos entregados a mil 376 alumnos pertenecientes a escuelas no prioritarias, otro de los elementos incluidos dentro de la revisión realizada a los programas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó irregulariades en pagos por 592.3 mdp / Especial

Auditorías detectaron irregularidades por más de 5 mil 600 mdp

Los hallazgos relacionados con las Becas Benito Juárez representan únicamente una parte de las observaciones detectadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno durante sus revisiones.

En total, las auditorías correspondientes a 2025 identificaron al menos 5 mil 639 millones de pesos en recursos observados dentro de diferentes rubros de la administración pública federal.

La mayor cantidad se concentró en recursos federales transferidos a los estados, donde se determinaron 48 observaciones correspondientes a ocho programas por aproximadamente mil 602 millones de pesos.

Entre ellas destacan 751.4 millones de pesos relacionados con infraestructura hospitalaria, debido a “falta de devengo de recursos, inexistencia de documentación comprobatoria y justificativa del gasto”.

En programas relacionados con agua potable se observaron otros 716.5 millones de pesos por “falta de aportación estatal, obra pública con deficiencias e irregularidades volumétricas y recursos no comprobados”.

Detectan obra pagada que no habría sido ejecutada

La revisión también alcanzó diferentes proyectos de obra pública federal, donde fueron identificados 161 hallazgos por un monto aproximado de 979.5 millones de pesos.

Entre las irregularidades señaladas aparecen 31 casos de pagos en exceso y 25 relacionados con obra pagada que no fue ejecutada, además de otras observaciones que tendrán que ser atendidas por las dependencias correspondientes.

En materia de adquisiciones, la SABG determinó observaciones por otros 259.5 millones de pesos, principalmente relacionadas con penas convencionales procedentes.

Estos datos forman parte de un proceso de fiscalización que permite a las autoridades identificar inconsistencias y posteriormente solicitar su aclaración, recuperación o, dependiendo del resultado de las investigaciones, iniciar otros procedimientos.

INM también aparece entre las dependencias observadas

Los órganos internos de control reportaron casos adicionales en distintas instituciones federales. Uno de los más relevantes corresponde al Instituto Nacional de Migración (INM), donde “fallas en la supervisión” habrían generado ingresos no reportados o enterados fuera de tiempo por 537.6 millones de pesos.

En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México se detectó “un posible daño patrimonial” por 419.5 millones de pesos, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) utilizó 295.7 millones de pesos provenientes de sus disponibilidades financieras para gasto corriente “sin contar con la autorización de la SHCP”.

Nuevamente, las expresiones utilizadas en el informe son relevantes: en algunos casos se habla de observaciones o de un posible daño patrimonial, lo que significa que los procedimientos correspondientes deben continuar antes de establecer responsabilidades definitivas.

¿Se ha recuperado parte del dinero observado?

El informe también registra recursos que ya fueron reintegrados. La SABG verificó reintegros a la Tesorería de la Federación por 968.7 millones de pesos relacionados con programas federalizados, de los cuales 563 millones habían sido devueltos durante 2024.

En materia de obra pública se reportó la recuperación de 70.4 millones de pesos, mientras que todavía quedarían 680.4 millones pendientes de aclaración.