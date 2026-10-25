El cantante protagonizó momentos de tensión durante su presentación por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez./ Captura de pantalla

El cantante habló de la crisis que vivió durante los festejos patrios en CDMX y anunció que el lunes 26 de octubre contará todos los detalles en YouTube

Aleks Syntek reveló que médicos le recomendaron internarse durante seis meses en una clínica de salud mental, después de atravesar una crisis que, según su testimonio, afectó su comportamiento durante el concierto que ofreció el pasado 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. A más de un mes de aquella presentación, el cantante decidió hablar sobre lo sucedido y reconoció que enfrentó momentos complicados que lo llevaron a buscar atención profesional.

El intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” compartió un video en sus redes sociales en el que explicó que las críticas y especulaciones surgidas después del espectáculo no reflejaban todo lo que estaba viviendo. Aunque durante varias semanas se mantuvo alejado de las explicaciones públicas, ahora aseguró sentirse preparado para contar su experiencia.

"Amigos y familiares y fans, estoy dispuesto a abrir mi corazón. Ya estoy preparado para hablarles de lo que pasó el 15 de septiembre y y todo lo que sucedió conmigo, que mucha gente especuló y que realmente fue un brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo.", expresó.

¿Por qué Aleks Syntek estuvo a punto de ser internado seis meses?

De acuerdo con el relato del músico, después del episodio acudió con especialistas para recibir ayuda y conocer las alternativas que tenía para atender su estado emocional. Fue entonces cuando le plantearon la posibilidad de permanecer medio año en una institución de salud mental, una recomendación que rechazó porque consideró que no era la mejor opción para él. También le hablaron de acudir con un psicólogo que tenía experiencia en la atención de personas con situaciones complejas.

"Los médicos decidieron que lo que único que podían hacer por mí era encerrarme seis meses en una clínica de salud mental, me pareció una locura. Y la otra opción pues era ver a una persona que es un psicólogo que ha sacado adelante a muchísima gente que eran casos pues casi casi terminales", relató Syntek.

El cantante rompió el silencio sobre la crisis que vivió durante su concierto del 15 de septiembre en CDMX./ Captura de pantalla

Sin embargo, el cantante también expresó que tenía dudas sobre el especialista que le recomendaron, debido a algunos antecedentes personales que le habían mencionado. Hasta ahora no ha revelado el nombre del profesional ni ha precisado qué tratamiento siguió después de recibir aquellas propuestas.

La situación que lo llevó a buscar ayuda ocurrió tras su presentación durante los festejos del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde protagonizó varios momentos de tensión con el público. En distintos videos difundidos en redes sociales se observa al músico interrumpiendo el espectáculo para reclamar a algunos asistentes. Syntek explicó que parte de su molestia surgió porque había personas lanzando elotes y cervezas cerca de niños y adultos mayores, además de mostrarse incómodo cuando le solicitaron interpretar canciones de otros artistas. Sus comentarios contra el reguetón también generaron críticas.

Aleks Syntek revelará más detalles de su crisis el lunes 26 de octubre

El cantante adelantó que será este lunes 26 de octubre cuando publique una entrevista en su canal de YouTube, donde hablará de las decisiones que tomó para enfrentar la crisis y de las personas que intervinieron durante ese proceso. También aseguró que actualmente se encuentra en mejores condiciones y que ha retomado sus proyectos musicales, después de que su situación personal tuviera repercusiones en su agenda de trabajo, incluida la postergación de presentaciones que tenía previstas en Gran Bretaña.

"Pero para que se enteren bien de una crisis de este tamaño y cómo me pude salir, porque el día de hoy estoy bien y estoy sano y estoy grabando mi nuevo disco para ustedes, así que tuve que tomar una decisión porque tenía muchas personas encima de mí que me prometían cosas, que me juraban que me iban a ayudar, y afortunadamente sí escogí la opción correcta y de todo esto se enterarán.", comentó el artista.

El intérprete mexicano rechazó la propuesta de permanecer seis meses internado en una clínica./ IG