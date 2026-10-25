El estival de música alternativa llegará a Quarry Studios el 7 de noviembre. Los accesos van desde mil 600 pesos y habrá una presentación de Mac DeMarco un día antes.

Los amantes de la psicodelia, el rock alternativo y los sonidos experimentales tendrán una nueva cita en la Ciudad de México con el regreso del Festival Hipnosis 2026. La novena edición reunirá a 12 proyectos musicales en una sola jornada, con artistas de distintas generaciones y estilos.

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El encuentro se realizará el sábado 7 de noviembre en Quarry Studios, al sur de la capital. Entre los nombres principales destacan Future Islands, Kim Gordon, Melvins y Sunn O))), además de una presentación especial de Mac DeMarco el viernes 6 de noviembre.

El Festival Hipnosis 2026 reunirá a 12 proyectos musicales en la CDMX./Especial

¿Qué bandas estarán en el Festival Hipnosis 2026?

El cartel reúne a 12 artistas y agrupaciones que exploran distintas vertientes de la música alternativa. Future Islands, conocida por su mezcla de synth-pop e indie rock, comparte la programación con Kim Gordon, cofundadora de Sonic Youth y referente de la experimentación musical.

También se presentarán Melvins, influyentes dentro del rock pesado, y Sunn O))), proyecto reconocido por sus composiciones de drone metal. La selección incluye propuestas de psicodelia, garage, post-punk y noise.

El cartel completo está integrado por: Future Islands

Kim Gordon

Sunn O)))

Connan Mockasin

Melvins

Jonathan Bree

Levitation Room

Wine Lips

YHWH Nailgun

The Lemon Twigs

Laboratorios Moreno

Fontän

Future Islands será uno de los actos principales de esta edición./Especial

¿Cuándo será y cuánto cuestan los boletos?

El festival tendrá lugar el 7 de noviembre de 2026 en Quarry Studios, ubicado en Boulevard Gran Sur 100, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán. La edición regresará al formato de un solo día, después de que el encuentro se extendiera durante dos jornadas en 2025.

Los boletos se venden a través de Fever. El acceso general tiene un precio de mil 600 pesos, mientras que la entrada VIP cuesta 2 mil 400 pesos. Esta última incluye zonas de descanso, baños prémium, barras exclusivas y acceso general al concierto de Mac DeMarco del 6 de noviembre. Los precios y beneficios pueden variar según la modalidad disponible al momento de la compra.