Del Bosque de San Juan de Aragón al Mictlán 2026: habrá cine gratis, terror y desfile de Día de Muertos

El Bosque de San Juan de Aragón tendrá actividades gratuitas hasta el 1 de noviembre, con cine al aire libre, mercado de temporada y recorridos temáticos

El Bosque de San Juan de Aragón, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibe el festival “Del Bosque al Mictlán 2026”, una celebración de Día de Muertos que reúne actividades culturales y recreativas para toda la familia.

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El evento comenzó el 23 de octubre y continuará hasta el 1 de noviembre. Entre sus atractivos se encuentran una casona del terror, un mercado de temporada, funciones de cine y un desfile inspirado en las tradiciones mexicanas.

La casona del terror es uno de los atractivos de la celebración./Especial

¿Qué actividades habrán?

Las actividades principales se realizan en el andador del lago, cerca del acceso 6. Entre las opciones se encuentra una casona del terror, a cargo de The Mystery Room, además de un domo de realidad virtual y un mercadillo con artículos de temporada.

El horario será de 10:00 a 18:00 horas los días 25, 27, 28 y 29 de octubre. En cambio, el 23, 24, 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, las actividades se extenderán hasta las 21:00 horas. En el mercado se podrán encontrar flores, velas, papel picado, disfraces, dulces y pan de muerto, entre otros productos.

El cine al aire libre tendrá funciones gratuitas durante el festival./Especial

Cine gratis y desfile de Día de Muertos

El festival también contempla funciones gratuitas de cine al aire libre los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre. Las proyecciones están programadas para comenzar a las 19:00 horas.