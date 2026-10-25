El Bosque de San Juan de Aragón, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibe el festival “Del Bosque al Mictlán 2026”, una celebración de Día de Muertos que reúne actividades culturales y recreativas para toda la familia.
El evento comenzó el 23 de octubre y continuará hasta el 1 de noviembre. Entre sus atractivos se encuentran una casona del terror, un mercado de temporada, funciones de cine y un desfile inspirado en las tradiciones mexicanas.
¿Qué actividades habrán?
Las actividades principales se realizan en el andador del lago, cerca del acceso 6. Entre las opciones se encuentra una casona del terror, a cargo de The Mystery Room, además de un domo de realidad virtual y un mercadillo con artículos de temporada.
El horario será de 10:00 a 18:00 horas los días 25, 27, 28 y 29 de octubre. En cambio, el 23, 24, 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, las actividades se extenderán hasta las 21:00 horas. En el mercado se podrán encontrar flores, velas, papel picado, disfraces, dulces y pan de muerto, entre otros productos.
Cine gratis y desfile de Día de Muertos
El festival también contempla funciones gratuitas de cine al aire libre los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre. Las proyecciones están programadas para comenzar a las 19:00 horas.
Por otra parte, el desfile de Día de Muertos se realizará el 30 de octubre y el 1 de noviembre, a las 17:00 horas. El punto de reunión será el acceso 8 del Bosque de San Juan de Aragón. Además, el 30 de octubre habrá actividades culturales de 16:00 a 19:00 horas. La entrada al festival es gratuita, por lo que las familias pueden acudir al bosque para disfrutar de las actividades de temporada.