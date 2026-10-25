La FGR presentó más de 150 datos de prueba por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua

César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, seguirá recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, luego de que un juez determinara vincularlo a proceso por su presunta participación en el delito de traición a la patria. La resolución se emitió durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026 y está relacionada con una operación contra el narcotráfico en la que supuestamente intervinieron agentes de inteligencia de Estados Unidos sin autorización del Gobierno de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que consiguió la vinculación a proceso después de presentar más de 150 datos de prueba contra el exfuncionario. La audiencia comenzó a las 15:00 horas del sábado 24 de octubre y terminó alrededor de las 00:35 horas del domingo, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes consideró que había elementos para continuar con el caso y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

¿Por qué investigan a César Jáuregui por presunta traición a la patria?

Todo se remonta a abril de 2026, cuando se llevó a cabo un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en plena Sierra Tarahumara. La intervención terminó bajo investigación federal después de que se conociera la posible participación de integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes habrían colaborado con autoridades mexicanas sin contar con los permisos correspondientes.

Las sospechas sobre la presencia de personal estadounidense surgieron tras un accidente ocurrido cuando el convoy regresaba de la zona donde se realizó el operativo. Una camioneta sufrió un percance que dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos ciudadanos de Estados Unidos identificados en las investigaciones como presuntos agentes de la CIA. Este hecho llevó a revisar quiénes participaron en la operación y si existió alguna autorización para que elementos extranjeros intervinieran en actividades de seguridad dentro del país.

El exfuncionario es investigado por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas./ FGR

De acuerdo con la acusación de la FGR, César Jáuregui habría permitido que agentes estadounidenses participaran en el operativo mientras estaba al frente de la Fiscalía de Chihuahua. Para las autoridades federales, esta presunta intervención constituye el motivo central de la investigación por traición a la patria. Sin embargo, la vinculación a proceso únicamente permite que continúe el procedimiento judicial y no significa que el exfuncionario haya sido declarado culpable.

César Jáuregui permanecerá en El Altiplano mientras continúa la investigación

La defensa del exfiscal rechazó los señalamientos y sostuvo que su cliente tenía conocimiento de las acciones contra el laboratorio clandestino, pero no de la supuesta presencia de agentes de la CIA. Durante la audiencia, sus representantes legales cuestionaron los elementos presentados por el Ministerio Público Federal y anunciaron que impugnarán la decisión del juez, al considerar que no existen pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad en la participación de personal extranjero.

Pese a los argumentos de sus abogados, el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes mantuvo la medida de prisión preventiva, por lo que Jáuregui continuará internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano. La audiencia se realizó bajo restricciones de acceso debido a que el expediente contiene información relacionada con asuntos de seguridad nacional y la intervención de autoridades extranjeras.