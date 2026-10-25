El activista falleció en la colonia Morelos cuando un automóvil que escapaba de la policía lo embistió. Tres personas fueron detenidas por los hechos

El barrio de Tepito perdió a uno de sus principales impulsores culturales. Mario Enrique García Puga, mejor conocido como Mario Puga, murió el sábado 24 de octubre de 2026, luego de ser atropellado por un automóvil que escapaba de una persecución policial en la Ciudad de México. El activista era reconocido por su trabajo para conservar la historia de su comunidad y por abrir espacios donde los vecinos pudieran participar en actividades artísticas.

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La tragedia ocurrió durante la tarde en el cruce de Tapicería y Herreros, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, cuando el promotor cultural se desplazaba a bordo de una motocicleta eléctrica. En ese momento, un automóvil Audi perseguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo embistió. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron su fallecimiento debido a las graves lesiones que sufrió.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Mario Puga en la colonia Morelos?

Todo comenzó cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) detectaron un vehículo presuntamente relacionado con varios robos de relojes y objetos de lujo cometidos contra clientes de restaurantes en la capital. Los agentes localizaron el automóvil e intentaron detener a sus ocupantes; sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones y emprendió la huida. Al llegar al cruce de Tapicería y Herreros, realizó una maniobra para evitar una patrulla, perdió el control y terminó impactando a Mario Puga, quien transitaba por la zona y era ajeno a la persecución.

La movilización concluyó con la detención de tres personas, un hombre y dos mujeres, presuntamente vinculadas con un grupo delictivo investigado por al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo, ocurridos entre noviembre de 2023 y octubre de 2026. El conductor fue identificado como Hugo Sergio Aldana Callejas, mientras que los otros dos ocupantes también quedaron a disposición del Ministerio Público. Hasta el momento, corresponde a las autoridades determinar la participación y responsabilidad de cada detenido.

Mario Puga dedicó gran parte de su vida a preservar la historia y las tradiciones de Tepito./ FB: Luis Puga

Mario Puga dedicó su vida a preservar la identidad cultural de Tepito

Además de su faceta como activista, García Puga desarrolló una trayectoria ligada a la fotografía, la historia y la organización vecinal. Fue fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito, iniciativas con las que promovió el talento local y buscó mostrar las expresiones culturales del barrio. También estuvo al frente de un centro de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en la colonia Morelos, donde impulsó talleres y actividades para los habitantes.

Su interés por contar las historias de la Ciudad de México comenzó décadas atrás. A través de la fotografía documentó parte de los daños provocados por el terremoto de 1985, entre ellos la devastación del Hotel Regis. Posteriormente, en 1986, participó en el diseño de la revista Desde Tepito, una publicación dedicada a compartir las inquietudes de la comunidad y dar voz a quienes vivían en uno de los barrios más conocidos de la capital.

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones entre habitantes, compañeros y autoridades capitalinas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció su trayectoria y lo recordó con el siguiente mensaje: “Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”.

La mandataria capitalina también informó que las personas involucradas fueron detenidas y aseguró que su administración dará seguimiento a las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).