Mega Procesión de las Catrinas 2026 en CDMX: ¿a qué hora inicia HOY 25 de octubre?

La Mega Procesión de las Catrinas 2026 recorrerá las principales calles de la CDMX este domingo 25 de octubre. / @turismocdmx

La Mega Procesión de las Catrinas recorrerá Paseo de la Reforma y el Centro Histórico este domingo 25 de octubre; conoce el horario, el trayecto y las avenidas que puedes utilizar para evitar afectaciones viales

La Mega Procesión de las Catrinas 2026 se realizará este domingo 25 de octubre en la Ciudad de México, con un recorrido que comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo capitalino. El evento será gratuito y provocará afectaciones a la circulación en distintas vialidades durante la tarde y noche.

La decimotercera edición reunirá a catrinas y catrines en un desfile alusivo al Día de Muertos. Si planeas asistir o necesitas trasladarte por la zona, te compartimos el horario, la ruta y las alternativas viales que puedes considerar.

¿A qué hora empieza la Mega Procesión de las Catrinas 2026?

La Mega Procesión de las Catrinas está programada para iniciar a las 18:00 horas del domingo 25 de octubre, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Se prevé que los primeros contingentes lleguen al Zócalo alrededor de las 20:30 horas, aunque el tiempo dependerá del avance del desfile.

La entrada para observar la procesión será gratuita. Debido a la afluencia de personas, se recomienda llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

¿Cuál será la ruta de la Mega Procesión de las Catrinas?

El recorrido avanzará desde Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, con destino a la Plaza de la Constitución. La ruta contempla las siguientes vialidades: Ángel de la Independencia: punto de partida.

Paseo de la Reforma: por donde avanzarán los contingentes hacia el Centro Histórico.

Avenida Juárez: tramo cercano a la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes.

Calle 5 de Mayo: vía por la que continuarán hacia el primer cuadro de la capital.

Zócalo de la CDMX: punto de llegada de la procesión. En esta edición participarán distintos contingentes temáticos con caracterizaciones de catrinas y catrines, como parte de las actividades culturales previas al Día de Muertos.

La Mega Procesión de las Catrinas tendrá como destino el Zócalo de la Ciudad de México. / @turismocdmx

¿Qué calles tendrán afectaciones y cuáles son las alternativas viales?

El paso de los participantes podría ocasionar cierres temporales y restricciones vehiculares en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y las calles cercanas al Centro Histórico.

Aunque las afectaciones dependerán del avance de la procesión y del operativo de tránsito, los automovilistas pueden considerar las siguientes alternativas para evitar los puntos de mayor concentración: Circuito Interior: opción para rodear parte de la zona del recorrido.

Eje 1 Norte: alternativa para desplazamientos al norte del Centro Histórico.

Eje 1 Oriente: vía para circular por los alrededores del primer cuadro.

Avenida Chapultepec: opción para traslados cerca de Paseo de la Reforma.

José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier: alternativas para desplazarse por el sur del Centro Histórico. Se recomienda consultar los avisos del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) antes de salir, ya que los cierres y desvíos pueden modificarse durante el evento.

La Mega Procesión de las Catrinas reunirá a cientos de participantes con maquillaje y vestuarios inspirados en el Día de Muertos. / @turismocdmx

¿Cómo llegar a la Mega Procesión de las Catrinas?

Si asistirás al desfile, considera utilizar transporte público para evitar las complicaciones de estacionamiento y los cierres viales.

Planea tu llegada con tiempo, identifica un punto de encuentro si vas acompañado y mantente atento a los avisos oficiales sobre posibles ajustes en el servicio de transporte.

La recomendación es evitar circular en automóvil por las inmediaciones de Reforma y el Centro Histórico durante el paso de los contingentes.