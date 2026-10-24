Así luce Paseo de la Reforma con figuras gigantes iluminadas por Día de Muertos 2026

Así luce Reforma con las figuras iluminadas por Día de Muertos. / Georgina Sánchez

La avenida más emblemática de la CDMX luce figuras monumentales inspiradas en las tradiciones mexicanas. Conoce hasta cuándo estarán

Paseo de la Reforma se llena de luz y color con motivo del Día de Muertos 2026. Figuras gigantes inspiradas en las tradiciones mexicanas adornan la avenida con esculturas luminosas que atraen las miradas de peatones y visitantes en la Ciudad de México.

La instalación El Camino puede visitarse del 23 de octubre al 8 de noviembre, con un recorrido gratuito que reúne elementos representativos de esta celebración.

Así luce Reforma con las figuras gigantes de Día de Muertos

Catrinas, xoloitzcuintles, flores de cempasúchil y otros elementos tradicionales forman parte de la decoración que transforma Paseo de la Reforma durante esta temporada.

Las esculturas monumentales y sus juegos de iluminación ofrecen un recorrido visual para quienes transitan por la zona, además de convertirse en un atractivo para tomar fotografías y disfrutar del ambiente previo al 1 y 2 de noviembre.

La exposición se extiende desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, en el acceso al Bosque de Chapultepec.

Reforma se ilumina con figuras gigantes. / Georgina Sánchez

¿Hasta cuándo estarán las figuras iluminadas en Reforma?

La instalación estará disponible del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026. La entrada es gratuita, por lo que cualquier persona puede recorrer la zona sin comprar boletos.

Aunque se trata de una exposición nocturna, se recomienda consultar los avisos oficiales para confirmar los horarios de iluminación y planear la visita.

Día de Muertos ilumina una de las avenidas más emblemáticas de la capital. / Georgina Sánchez

Un recorrido gratuito por el Día de Muertos en CDMX

La intervención de Paseo de la Reforma se suma a las actividades que se realizan en la capital durante la temporada de Día de Muertos. Sus figuras gigantes combinan arte, iluminación y símbolos de la tradición mexicana en uno de los corredores más concurridos de la ciudad.

Para quienes buscan planes gratuitos, la exposición ofrece una alternativa para caminar por Reforma, observar las esculturas y capturar fotografías de la decoración alusiva a esta celebración.