Call of Duty lanza evento de Día de Muertos con pan de muerto, calaveritas y xoloitzcuintles

Habrán desafíos individuales y actividades en equipo del 22 de octubre al 11 de noviembre / Especial

El videojuego lanzará el evento especial “Día De Tu Muerte”, con recompensas inspiradas en la tradición mexicana

El Día de Muertos también llegará al mundo de los videojuegos y lo hará de una manera muy mexicana. Call of Duty: Mobile lanzará el evento especial “Día De Tu Muerte”, una celebración dentro del juego que retomará algunos de los elementos más reconocibles de esta tradición, desde pan de muerto y calaveritas hasta xoloitzcuintles, todo adaptado al universo de combate del popular título.

La experiencia estará disponible del 22 de octubre al 11 de noviembre, periodo durante el cual los jugadores podrán completar distintos desafíos para conseguir Huesos, puntos especiales que podrán utilizarse dentro de la tienda del evento para desbloquear recompensas temáticas.

Call of Duty: Mobile lanzará el evento especial “Día De Tu Muerte” / Redes Sociales

¿Qué es “Día De Tu Muerte” en Call of Duty Mobile?

“Día De Tu Muerte” será un evento temporal inspirado en la tradición mexicana que combinará misiones individuales, actividades sociales y recompensas especiales. Durante estas semanas, los jugadores podrán participar en distintos retos para reunir Huesos y posteriormente intercambiarlos por objetos cosméticos y elementos especiales dentro del juego.

La propuesta busca trasladar algunos de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos al estilo visual de Call of Duty: Mobile, con una mezcla entre lo tradicional y el diseño propio del videojuego.

El Día de Muertos también llegará al mundo de los videojuegos y lo hará de una manera muy mexicana / Especial

Xoloitzcuintles llegan como Unidad K9

Una de las recompensas más llamativas será Unidad K9 – Fantasma, un aspecto especial para esta habilidad de operador.

El diseño permitirá liberar una manada de perros esqueléticos contra los enemigos, con una estética inspirada en el xoloitzcuintle, una de las razas de perro más representativas de México.

Dentro de las creencias prehispánicas, el xoloitzcuintle estaba relacionado con el viaje hacia el Mictlán, ya que se consideraba que ayudaba a las personas fallecidas a cruzar hacia la tierra de los muertos. Los jugadores que logren reunir 100 Huesos podrán desbloquear automáticamente esta recompensa especial durante el evento.

La experiencia estará disponible del 22 de octubre al 11 de noviembre / Especial

Granada Calaverita para celebrar Día de Muertos

Otra de las recompensas será la Granada de Contacto – Calaverita, cuyo diseño estará inspirado en las tradicionales calaveritas asociadas con el Día de Muertos. La estética retomará elementos visuales de esta celebración para convertir un objeto habitual dentro del campo de batalla en una pieza completamente temática.

Con ello, el juego busca mantener una identidad visual mexicana sin dejar de lado el estilo característico de Call of Duty: Mobile.

El pan de muerto también llega al campo de batalla

Uno de los objetos que probablemente más llamará la atención será la Granada de Racimo – Pan de Muerto. Esta recompensa toma como referencia uno de los alimentos más representativos de la temporada y lo transforma en un objeto utilizable dentro del videojuego.

El pan de muerto, tradicionalmente presente en altares y ofrendas, aparecerá así reinterpretado dentro de la dinámica de combate del título.

Habrá tarjeta especial de Día de Muertos

El evento también incluirá la Tarjeta de Visita – Día de Muertos, con un diseño conmemorativo que incorporará distintos elementos visuales relacionados con esta tradición. Este tipo de recompensas permitirá a los jugadores personalizar sus perfiles y mostrar que participaron en el evento durante su periodo de disponibilidad.

Además de esta tarjeta, habrá otros objetos temáticos que podrán obtenerse mediante los desafíos y actividades especiales.

¿Qué otras recompensas podrás conseguir?

Los jugadores podrán desbloquear diferentes elementos adicionales inspirados en el Día de Muertos, entre ellos: Llavero

Emote

Marco

Avatares

Sprays

Stickers

Estas recompensas estarán ligadas a la obtención de Huesos y a las actividades disponibles durante el evento.

También habrá desafíos en equipo

“Día De Tu Muerte” no estará limitado únicamente a actividades individuales. Call of Duty: Mobile también incluirá dinámicas sociales y desafíos para jugar con amigos, buscando que la celebración tenga un componente colaborativo.