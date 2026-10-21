Día de Muertos 2026 en CDMX: habrá una Catrina de 32 metros, desfile y recorrido de luces

La capital tendrá actividades culturales gratuitas durante octubre y noviembre, entre ellas una ofrenda monumental en el Zócalo, el Gran Desfile de Día de Muertos y una instalación luminosa en Paseo de la Reforma

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con miles de actividades culturales, desfiles y exhibiciones en distintos puntos de la capital. Entre los principales atractivos estarán una Catrina monumental de 32 metros de altura, una ofrenda en el Zócalo y un recorrido de luces sobre Paseo de la Reforma.

Podría interesarte Contra Call of Duty lanza evento de Día de Muertos con pan de muerto, calaveritas y xoloitzcuintles

El Gobierno capitalino también anunció una producción récord de 10 millones de plantas de cempasúchil y cerca de 5 mil actividades para esta temporada, con opciones para disfrutar en familia y conocer las tradiciones mexicanas.

El Gran Desfile de Día de Muertos recorrerá Paseo de la Reforma el 31 de octubre./Especial

¿Cuándo será el Gran Desfile de Día de Muertos 2026?

El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 31 de octubre, a partir de las 14:00 horas. El recorrido avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, con la participación de más de 4 mil personas, 12 carros alegóricos y dos globos monumentales.

El espectáculo también incluirá homenajes a figuras como Juan Gabriel, Juan Rulfo, Nellie Campobello y Emilio “El Indio” Fernández, además de música y representaciones relacionadas con la cultura mexicana. La Ofrenda Monumental del Zócalo podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre. Su principal atractivo será una Catrina de cartonería de 32 metros de altura, con la que se busca establecer un récord Guinness.

El montaje estará acompañado por alrededor de 100 mil plantas de cempasúchil, esculturas de ajolotes intervenidas por artistas y alumbrado decorativo en los edificios de la plaza.

La Ofrenda Monumental podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre./Especial

Paseo Luminoso y otras actividades por Día de Muertos

Entre las opciones para disfrutar de la temporada se encuentra “Caminos a la Luz”, una instalación temática en Paseo de la Reforma con túneles, esculturas y figuras relacionadas con el Día de Muertos. También habrá exhibiciones de alebrijes monumentales y actividades en el Bosque de Chapultepec.