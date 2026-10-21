La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con miles de actividades culturales, desfiles y exhibiciones en distintos puntos de la capital. Entre los principales atractivos estarán una Catrina monumental de 32 metros de altura, una ofrenda en el Zócalo y un recorrido de luces sobre Paseo de la Reforma.
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El Gobierno capitalino también anunció una producción récord de 10 millones de plantas de cempasúchil y cerca de 5 mil actividades para esta temporada, con opciones para disfrutar en familia y conocer las tradiciones mexicanas.
¿Cuándo será el Gran Desfile de Día de Muertos 2026?
El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 31 de octubre, a partir de las 14:00 horas. El recorrido avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, con la participación de más de 4 mil personas, 12 carros alegóricos y dos globos monumentales.
El espectáculo también incluirá homenajes a figuras como Juan Gabriel, Juan Rulfo, Nellie Campobello y Emilio “El Indio” Fernández, además de música y representaciones relacionadas con la cultura mexicana. La Ofrenda Monumental del Zócalo podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre. Su principal atractivo será una Catrina de cartonería de 32 metros de altura, con la que se busca establecer un récord Guinness.
El montaje estará acompañado por alrededor de 100 mil plantas de cempasúchil, esculturas de ajolotes intervenidas por artistas y alumbrado decorativo en los edificios de la plaza.
Paseo Luminoso y otras actividades por Día de Muertos
Entre las opciones para disfrutar de la temporada se encuentra “Caminos a la Luz”, una instalación temática en Paseo de la Reforma con túneles, esculturas y figuras relacionadas con el Día de Muertos. También habrá exhibiciones de alebrijes monumentales y actividades en el Bosque de Chapultepec.
Además, el sábado 24 de octubre se realizará una rodada nocturna de Día de Muertos, mientras que en Xochimilco habrá representaciones de La Llorona y actividades culturales del 31 de octubre al 2 de noviembre. La programación se extenderá por diferentes espacios públicos de la capital, por lo que se recomienda revisar las fechas y sedes de cada evento antes de organizar una visita.