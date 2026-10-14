¿Tu ofrenda de Día de Muertos tiene los pisos correctos? Esto significa cada nivel

La ofrenda de Día de Muertos honra la memoria de familiares y amigos fallecidos./Especial

Los altares tienen un orden y un significado distintos dependiendo de si son de dos, tres o siete pisos que mezclan las creencias prehispánicas con la tradición católica

Por fin a la llegada del mes de octubre, los hogares mexicanos comienzan a prepararse para una de las tradiciones más representativas del país, el Día de Muertos. Las flores de cempasúchil, las veladoras, el pan de muerto y las fotografías de los seres queridos que ya fallecieron, y aquel olor característico de la época comienza a ocupar un lugar especial, pero hay una pregunta que surge cada año: ¿cuántos pisos debe tener una ofrenda para colocarla correctamente?

Aunque muchas personas relacionan los altares con una estructura de siete niveles, no existe un número obligatorio de pisos. Las ofrendas también pueden tener dos o tres, e incluso colocarse sobre una sola mesa. La elección depende de las costumbres familiares, las creencias y el espacio disponible; lo importante es el significado que cada familia da a los elementos con los que recuerda a sus difuntos.

Los altares pueden tener dos, tres o siete niveles, según las costumbres de cada familia./Especial

¿Cuántos pisos debe tener una ofrenda de Día de Muertos?

La cantidad de niveles cambia según la interpretación que se siga. En México, las estructuras de dos, tres y siete pisos son de las más conocidas, pues representan distintas formas de entender la relación entre el mundo terrenal y el espiritual.

Ofrenda de dos pisos: representa el cielo y la tierra. Es una de las versiones más sencillas para quienes desean instalar un altar en casa sin construir una estructura demasiado grande.

Ofrenda de tres pisos: simboliza el cielo, la tierra y el purgatorio, de acuerdo con una interpretación vinculada con la tradición católica y las creencias sobre el destino de las almas.

Ofrenda de siete pisos: es una de las versiones más elaboradas y se relaciona con las etapas que el alma debe recorrer para alcanzar el descanso. Su interpretación combina elementos indígenas y católicos.

La ofrenda de siete pisos es una de las versiones más elaboradas de la tradición mexicana./@pixabay

¿Qué significa cada uno de los siete niveles del altar?

El altar de siete pisos es uno de los más reconocidos por la cantidad de elementos que reúne.

Primer nivel: la imagen religiosa. En la parte superior se coloca un santo, una virgen o un crucifijo, de acuerdo con las creencias de la familia. Representa la protección espiritual y la fe.

Segundo nivel: las ánimas del purgatorio. Este espacio se relaciona con las almas que buscan alcanzar el descanso, dentro de la interpretación católica del altar.

Tercer nivel: la sal. Se coloca como símbolo de purificación y protección espiritual durante el camino de las almas.

Cuarto nivel: el pan de muerto. Este alimento tradicional representa la ofrenda que los vivos preparan para recibir simbólicamente a sus seres queridos. También se asocia con la tradición cristiana.

Quinto nivel: los alimentos favoritos. Aquí pueden colocarse platillos, frutas, dulces y bebidas que disfrutaba la persona fallecida. La intención es recordar sus gustos y mantener presente su historia.

Sexto nivel: las fotografías. Las imágenes de familiares o amigos fallecidos ayudan a identificar a quienes está dedicada la ofrenda. También pueden acompañarse de objetos personales.

Séptimo nivel: una cruz simbólica. En la parte inferior puede formarse una cruz con semillas, frutas o pétalos, según la costumbre que siga cada familia. Este elemento refleja la mezcla de tradiciones indígenas y católicas.