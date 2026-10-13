Miau Fest Michictlán 2026 en CDMX: ¿cuándo será y qué actividades habrá para los gatos?

El Miau Fest Michictlán 2026 se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre / IA

El festival se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Huerto Roma Verde, con entrada gratuita, una pasarela de gatos disfrazados, talleres, música y una Mega Ofrenda Gatuna para recordar a las mascotas fallecidas.

Los amantes de los gatos tendrán una opción para celebrar Halloween y el Día de Muertos en la Ciudad de México con la llegada de Miau Fest Encantado y Michictlán 2026. El encuentro combinará actividades culturales, propuestas creativas y espacios dedicados a los felinos, además de una colecta solidaria para apoyar a albergues que cuidan animales rescatados.

La programación estará distribuida en dos jornadas con temáticas diferentes. La primera estará inspirada en Halloween, la magia y el misterio, mientras que la segunda se enfocará en las tradiciones mexicanas para recordar a los gatos que dejaron huella en la vida de sus familias.

¿Cuándo y dónde será el Miau Fest Michictlán 2026?

El evento se llevará a cabo el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026, de 11:00 a 20:00 horas, en Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La entrada será gratuita durante ambas fechas. Sin embargo, los organizadores invitan al público a llevar alimento seco o húmedo para gatos, así como a realizar donativos económicos voluntarios para contribuir a la compra de comida y otros insumos destinados a los albergues participantes.

El sábado se celebrará el Miau Fest Encantado, con actividades relacionadas con Halloween, mientras que el domingo tendrá lugar Michictlán, una jornada dedicada al Día de Muertos y al recuerdo de los animales de compañía fallecidos.

La Pasarela Encantada de Michis permitirá que los gatos participen con disfraces inspirados en Halloween / IA

¿Qué actividades habrá en la pasarela de gatos disfrazados?

Una de las principales atracciones será la Pasarela Encantada de Michis, programada para el sábado 31 de octubre a las 16:00 horas. En esta actividad, los participantes podrán presentar a sus gatos con disfraces inspirados en brujas, personajes fantásticos y otros motivos relacionados con Halloween.

La inscripción tendrá un costo de 100 pesos. Para solicitar información sobre el registro, las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 55 30 41 62 13.

La pasarela tendrá dos categorías: cachorros, para gatos menores de un año, y senior, para felinos de un año en adelante. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

Los organizadores también señalaron que los animales deberán estar acostumbrados a convivir con personas y sentirse cómodos durante la actividad. La recomendación busca evitar situaciones de estrés y priorizar el bienestar de los gatos participantes.

¿Cómo será la Mega Ofrenda Gatuna para recordar a las mascotas?

Para el domingo 1 de noviembre se instalará una Mega Ofrenda Gatuna, un espacio colectivo en el que los asistentes podrán colocar fotografías de los gatos que fallecieron para rendirles homenaje.

La Mega Ofrenda Gatuna será uno de los atractivos de Michictlán / IA

La iniciativa retomará elementos de los altares tradicionales del Día de Muertos y permitirá a las familias recordar a sus compañeros felinos, así como compartir el vínculo que mantuvieron con ellos.

Además de este homenaje, habrá talleres creativos inspirados en los gatos y las tradiciones de la temporada. Las actividades ofrecerán alternativas para que los asistentes participen en la celebración mediante propuestas manuales.

¿Qué espectáculos habrá durante el festival?

La jornada del sábado contará con actividades teatrales y musicales. Entre las propuestas anunciadas se encuentra la obra Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato, que formará parte de la programación escénica.

También se presentará El Terror de las Masas, un espectáculo musical en vivo que incluirá rock, new wave y música alternativa vinculada con artistas fallecidos. Esta presentación acompañará la ambientación de misterio y fantasía del Miau Fest Encantado.

Para el domingo, las actividades artísticas y musicales estarán relacionadas con el Día de Muertos y el recuerdo de las mascotas. De esta forma, Michictlán ofrecerá un espacio para celebrar las tradiciones mexicanas y homenajear a los animales de compañía.

¿Cómo puedes apoyar a los albergues de gatos rescatados?

Además de las actividades recreativas, el Miau Fest Michictlán 2026 tendrá un componente solidario. Los asistentes podrán llevar alimento seco o húmedo para contribuir al abastecimiento de los refugios que reciben y cuidan a felinos rescatados.

El festival incluirá talleres creativos, espectáculos musicales y actividades relacionadas con Halloween y las tradiciones del Día de Muertos / IA

También se aceptarán aportaciones económicas voluntarias para ayudar a cubrir la compra de comida y otros productos necesarios para atender a los animales.