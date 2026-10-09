El Festival de las Calaveras llega a Aztlán Feria de Chapultepec con una proyección inmersiva de 720°

El Día de Muertos 2026 se vivirá entre tradiciones mexicanas, tecnología y experiencias de terror en Aztlán Feria de Chapultepec, que prepara una temporada especial para quienes buscan nuevas actividades en la Ciudad de México. Del 10 de octubre al 8 de noviembre, el parque abrirá las puertas del Festival de las Calaveras, una celebración que combinará ambientaciones alusivas a esta festividad, atracciones, relatos populares y propuestas inmersivas diseñadas para visitantes de diferentes edades.

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Durante casi un mes, los asistentes podrán recorrer espacios decorados con elementos característicos del Día de Muertos, además de disfrutar las atracciones habituales del parque. Sin embargo, dos experiencias serán protagonistas de esta edición: La Fiesta Eterna, una proyección inmersiva que utiliza tecnología visual para acercar al público a las tradiciones mexicanas, y Hacienda Maldita: Nuevos Relatos del Inframundo, una atracción que incorporará personajes y escenarios inspirados en algunas de las leyendas más inquietantes del país.

El Día de Muertos 2026 se vivirá entre tradiciones mexicanas, tecnología y experiencias de terror en Aztlán Feria de Chapultepec / Especial

¿Cuándo será el Festival de las Calaveras 2026 en Aztlán?

El Festival de las Calaveras se realizará del sábado 10 de octubre al domingo 8 de noviembre de 2026, en las instalaciones de Aztlán Feria de Chapultepec, ubicadas en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Durante este periodo, el parque ofrecerá una ambientación especial que permitirá a los visitantes disfrutar las tradiciones de la temporada mientras recorren sus diferentes espacios de entretenimiento.

La propuesta busca ofrecer una alternativa para quienes desean celebrar el Día de Muertos más allá de las actividades tradicionales, integrando tecnología, entretenimiento y elementos culturales. De esta manera, las familias y grupos de amigos podrán combinar una jornada de juegos mecánicos con experiencias relacionadas con las leyendas, símbolos y costumbres que forman parte de una de las celebraciones más representativas de México.

Del 10 de octubre al 8 de noviembre, el parque abrirá las puertas del Festival de las Calaveras / Especial

La Fiesta Eterna: así será la experiencia inmersiva de 720°

Una de las principales novedades de la temporada será La Fiesta Eterna, una experiencia presentada en el Pabellón Inmersivo de Aztlán, donde los visitantes podrán disfrutar una proyección de 720 grados que combina imágenes, música y elementos visuales relacionados con el Día de Muertos. La intención es ofrecer un recorrido sensorial por algunos de los símbolos más reconocidos de esta tradición, utilizando herramientas tecnológicas para crear una experiencia envolvente.

A diferencia de una exposición convencional, esta propuesta apuesta por una narrativa visual que permitirá al público acercarse a la celebración desde una perspectiva contemporánea, sin dejar de lado su significado cultural. A través de imágenes y sonidos, La Fiesta Eterna busca recordar la importancia de mantener presentes a quienes ya fallecieron y de compartir sus historias con las nuevas generaciones.

Sobre esta propuesta, Erika Berumen, gerente de Relaciones Públicas de Aztlán Feria de Chapultepec, destacó el papel que tiene esta celebración en la convivencia familiar y en la preservación de las tradiciones mexicanas.

“El Día de Muertos tiene una capacidad muy especial para reunirnos, recordar a nuestros seres queridos y compartir sus historias entre generaciones. En Aztlán queremos que esta temporada se viva de muchas formas, desde una experiencia inmersiva como La Fiesta Eterna hasta un recorrido por el parque entre decoraciones, juegos y atracciones para disfrutar con familia y amigos”, señaló.

Los asistentes podrán recorrer espacios decorados con elementos característicos del Día de Muertos / Especial

Hacienda Maldita regresa con nuevas leyendas mexicanas

Para quienes prefieren emociones más intensas, Hacienda Maldita: Nuevos Relatos del Inframundo tendrá una nueva historia que ampliará el universo de terror de esta atracción. En esta ocasión, los visitantes conocerán escenarios y personajes inspirados en relatos populares mexicanos, con una propuesta que combina recorridos interactivos, ambientaciones y efectos diseñados para generar suspenso.

La historia comienza cuando el heredero de Doña Magnolia López, propietaria de la hacienda, encuentra un muro falso de adobe dentro de la construcción. Al investigar lo que existe detrás de esa estructura, descubre habitaciones que permanecieron ocultas durante años y que, aparentemente, nunca debieron ser abiertas. La destrucción del muro libera antiguas presencias y revela que la maldición del lugar es mucho más extensa de lo que se pensaba.

A partir de ese descubrimiento, los visitantes tendrán que atravesar diferentes espacios de la hacienda mientras se encuentran con personajes y situaciones relacionados con las nuevas historias. Cada habitación formará parte de la narrativa, por lo que la experiencia buscará mantener la tensión durante todo el recorrido mediante efectos, escenarios y la interacción con los personajes.

¿Qué leyendas mexicanas aparecerán en Hacienda Maldita?

Entre las novedades de esta temporada destaca la incorporación de La Mulata de Córdoba, una figura vinculada con las leyendas de Veracruz y la época de la Inquisición. Este personaje forma parte de uno de los relatos populares más conocidos del país y ahora será integrado al recorrido de terror de Aztlán.

También aparecerá La Pascualita, protagonista de una inquietante historia originaria de Chihuahua, así como El Hombre del Sombrero, una misteriosa figura asociada con relatos de apariciones durante episodios de parálisis del sueño. Estos personajes permitirán que la atracción explore diferentes expresiones del imaginario popular mexicano, llevando a los visitantes por escenarios que mezclan misterio, tradición y elementos sobrenaturales.

La incorporación de estas historias representa una evolución para Hacienda Maldita, que busca renovar su propuesta sin perder las características que ya conocen quienes han visitado la atracción anteriormente.

“Hacienda Maldita evoluciona este año para contar nuevas historias. Queríamos conservar aquello que nuestros visitantes ya reconocen de la atracción, pero también abrir nuevos espacios y sumar personajes inspirados en relatos y leyendas que han pasado de generación en generación. El resultado es una experiencia más amplia, sorprendente y, por supuesto, mucho más aterradora”, agregó Erika Berumen.

¿Cuánto cuestan las experiencias de Día de Muertos en Aztlán?

Los visitantes interesados en disfrutar las actividades especiales deberán considerar que las experiencias tienen diferentes condiciones de acceso. De acuerdo con la información proporcionada por el parque, la proyección inmersiva La Fiesta Eterna está incluida en los paquetes Aztlán Plus y Familiar, por lo que quienes adquieran alguna de estas opciones podrán acceder a la actividad como parte de su visita.