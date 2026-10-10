¡Chapultepec se llenará de chihuahuas! Habrá caminata y picnic por Halloween

Habrá caminata, fotografías, dinámicas, rifas con temática de Halloween y Día de Muertos / Especial

La segunda Reunión Chiwinity llegará al Bosque de Chapultepec con la meta de superar los 120 chihuahuas

Si eres de los que no puede resistirse ante un chihuahua, prepara la correa, un buen disfraz y mucha energía porque el Bosque de Chapultepec se convertirá en punto de reunión para decenas de estos pequeños lomitos. La comunidad Chiwinity CDMX prepara la segunda edición de su reunión masiva, un encuentro que busca superar los 120 chihuahuas y reunir a sus familias en una mañana dedicada a caminar, convivir, tomarse fotografías y celebrar anticipadamente Halloween y Día de Muertos.

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La cita será el próximo domingo 25 de octubre de 2026, a partir de las 9:00 horas, en el Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El encuentro tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos por persona, destinada a cubrir gastos relacionados con trámites, permisos y logística de la reunión.

La comunidad Chiwinity CDMX prepara la segunda edición de su reunión masiva / Especial

¿Cuándo y dónde será la reunión de chihuahuas en Chapultepec?

La Segunda Reunión Chiwinity se realizará el domingo 25 de octubre desde las 9:00 de la mañana. Aunque la sede general ya está confirmada en el Bosque de Chapultepec, los organizadores todavía no han dado a conocer el punto exacto en el que comenzarán las actividades, por lo que recomiendan mantenerse atentos a sus canales oficiales conforme se acerque la fecha.

Dependiendo del punto donde finalmente se realice el encuentro, los asistentes podrán acercarse mediante estaciones del Metro como Chapultepec o Auditorio, además de las diferentes rutas de transporte que recorren Paseo de la Reforma y los alrededores del bosque.

Para quienes planeen acudir en automóvil, también existen estacionamientos públicos en zonas cercanas, aunque será recomendable llegar con anticipación considerando que el evento comenzará desde las primeras horas del domingo.

La cita será el próximo domingo 25 de octubre, a partir de las 9:00 horas, en el Bosque de Chapultepec / Magnific

¿Qué actividades tendrá la reunión de chihuahuas?

El programa está diseñado para convertir la mañana en una auténtica convivencia entre dueños y mascotas. Una de las actividades principales será una caminata grupal, en la que los chihuahuas recorrerán parte de Chapultepec acompañados por sus familias.

Después llegará uno de los momentos que seguramente terminará inundando las redes sociales: una fotografía conmemorativa con todos los perros reunidos. La intención es superar la marca alcanzada durante la edición anterior y conseguir una imagen con más de 120 chihuahuas juntos.

También habrá sesiones individuales de fotografía, para quienes quieran llevarse un recuerdo especial de su mascota, además de dinámicas, rifas y un picnic para cerrar la jornada.

La segunda edición tendrá una temática especial relacionada con Halloween y Día de Muertos / Magnific

Halloween y Día de Muertos llegan para los chihuahuas

La segunda edición tendrá una temática especial relacionada con Halloween y Día de Muertos, por lo que los asistentes pueden llevar a sus perros con disfraces o atuendos inspirados en cualquiera de las dos celebraciones.

Eso sí, disfrazar al chihuahua no será obligatorio. La intención es que las familias puedan participar independientemente de si llevan a su mascota caracterizada o simplemente con su correa y accesorios habituales.

Entre calaveritas, brujas, fantasmas, catrinas y cualquier idea que se les ocurra a sus dueños, la reunión promete convertirse también en una oportunidad para presumir la creatividad detrás de los atuendos de estos pequeños perros.

Quieren superar los 120 chihuahuas reunidos

Uno de los principales objetivos de Chiwinity para esta segunda edición será superar la cantidad alcanzada anteriormente. La comunidad espera concentrar más de 120 ejemplares y consolidar este encuentro como una cita recurrente para los amantes de la raza en la Ciudad de México.

El proyecto también busca fomentar la convivencia entre propietarios que comparten experiencias similares al vivir con chihuahuas, así como generar un espacio para intercambiar recomendaciones, conocer otras familias y permitir que las mascotas socialicen.

Además, este tipo de reuniones se ha vuelto cada vez más frecuente en la capital, donde distintas comunidades dedicadas a razas específicas organizan caminatas, convivencias, fiestas temáticas y sesiones fotográficas.

¿Qué necesitas llevar para el picnic?

La cuota de recuperación será de 50 pesos por persona. De acuerdo con los organizadores, el dinero se utilizará para cubrir trámites, permisos y diferentes necesidades logísticas del encuentro.

Aunque los organizadores darán mayores indicaciones conforme se acerque la fecha, al tratarse de una jornada al aire libre será recomendable preparar lo necesario para mantener cómoda a la mascota.

Agua, correa, bolsas para recoger desechos y algún recipiente para hidratar al perro son básicos para cualquier paseo. También conviene revisar las condiciones del clima antes de salir y evitar disfraces demasiado pesados o incómodos si la temperatura resulta elevada.