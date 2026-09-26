VIDEO: Hombre arriesga su vida para salvar a perrito en canal de aguas negras en Edomex

El video se volvió viral y usuarios destacaron su valentía / Especial

Un señor descendió con ayuda de una cuerda hasta un canal para rescatar a un lomito que no podía salir

En esta vida todavía existen héroes sin capa, y uno de ellos quedó captado en un video que comenzó a circular en redes sociales. Un hombre decidió arriesgarse y bajar hasta un canal de aguas negras en Cuautitlán Izcalli para rescatar a un perrito que se encontraba atrapado y que aparentemente no tenía manera de salir por sí mismo.

Las imágenes muestran al hombre, vestido con una playera anaranjada, mientras desciende con ayuda de una cuerda hacia la zona donde se encontraba el animal. Desde la parte superior, otras personas permanecían pendientes del rescate y sostenían el extremo de la cuerda para ayudarlo a mantenerse seguro durante la maniobra.

Un hombre decidió arriesgarse y bajar hasta un canal de aguas negras en Cuautitlán Izcalli / Especial

Hombre baja hasta el canal para rescatar al perrito

Una vez que llegó hasta el lomito, el rescatista comenzó a buscar la forma de sujetarlo. El movimiento no resultó sencillo, pues tuvo que intentar en varias ocasiones hasta conseguir sostenerlo correctamente y evitar que el animal volviera a caer o quedara fuera de su alcance.

Después de finalmente asegurar al perrito entre sus brazos, comenzó la parte más complicada: subir nuevamente desde el canal mientras cargaba al animal. En la zona superior, al menos dos hombres ayudaban jalando la cuerda para facilitar el ascenso y reducir el riesgo de que ambos terminaran nuevamente dentro de las aguas negras.

Poco a poco consiguieron avanzar hasta alcanzar una zona segura. Una vez afuera, tanto el hombre como el perrito quedaron a salvo, cerrando una escena que rápidamente generó reconocimiento entre quienes observaron el video.

Desde la parte superior, otras personas permanecían pendientes del rescate / Especial

Video del rescate se vuelve viral en redes sociales

El momento comenzó a viralizarse debido a la dificultad del rescate y a la decisión del hombre de descender al canal para ayudar al animal. Usuarios destacaron que, pese al riesgo que implicaba ingresar a una zona de aguas negras, el hombre no dudó en intervenir cuando vio que el perro necesitaba ayuda.

Los comentarios resaltaron la labor del hombre que logró rescatar al perro del canal de aguas negras:

“Maravilloso, simplemente extraordinario a estas personas, Dios bendiga a ese buen hombre”

“Lo increíble es que él perro sabe Q llegan para salvarlo”

“Bendito sea ese hombre y las personas que lo ayudaron”

Las reacciones también reconocieron a las personas que permanecieron en la parte superior sosteniendo la cuerda, pues su participación fue fundamental para que el rescate pudiera completarse sin que el hombre quedara atrapado en el canal.

Tanto el hombre como el perrito quedaron a salvo / Especial

Un rescate que terminó con final feliz

Aunque las imágenes causaron preocupación por las condiciones del lugar, el episodio terminó con un final feliz para el perrito, que consiguió salir del canal gracias al esfuerzo conjunto de quienes participaron en el rescate.

El video también recordó la importancia de actuar con precaución en este tipo de situaciones. Ingresar a canales, corrientes o zonas de aguas residuales puede representar un riesgo considerable, por lo que cualquier maniobra de rescate debe realizarse intentando mantener medidas de seguridad y, cuando sea posible, solicitando apoyo a servicios de emergencia.