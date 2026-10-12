Fábrica de Chucky en CDMX: ¿dónde está y cómo visitar gratis la casa del terror viral?

La fábrica de Chucky se encuentra en una vivienda de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México / Gemini

La famosa casa de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, recreó la fábrica de juguetes de Chucky con muñecos, luces rojas y una escenografía inspirada en la película de terror. La decoración puede admirarse gratis desde la banqueta y estará disponible durante la temporada de Halloween.

La Ciudad de México ya tiene uno de los escenarios más llamativos de Halloween. En la colonia Lindavista, una vivienda particular transformó su fachada en una fábrica inspirada en Chucky, el muñeco diabólico de la saga cinematográfica Child’s Play, y captó la atención de usuarios en redes sociales.

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La decoración forma parte de una tradición que cada año sorprende a los habitantes de la zona con ambientaciones inspiradas en personajes del cine de terror. Para este 2026, la familia responsable eligió al muñeco pelirrojo como protagonista de su montaje.

El resultado recrea una fábrica de juguetes con elementos que recuerdan el universo de los llamados Good Guys, los muñecos relacionados con el personaje. Entre los detalles destacan las luces rojas, las figuras de plástico y las cintas transportadoras que forman parte de la escenografía.

¿Dónde está la fábrica de Chucky en CDMX?

La llamada Casa del Terror se encuentra en Quito número 864, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

El inmueble está en una esquina de la zona, por lo que las calles Quito y Lindavista sirven como referencias para localizar la fachada decorada.

Las luces rojas, los muñecos y las cintas transportadoras forman parte de la decoración temática de Halloween / Gemini

La vivienda se ha convertido en un punto de interés durante la temporada de Halloween debido a sus montajes temáticos. En años anteriores, la decoración estuvo dedicada a otros personajes del terror y de la cultura popular.

¿Cómo visitar la casa del terror de Chucky gratis?

Una de las principales características de esta instalación es que no tiene costo de entrada. Las personas interesadas pueden acudir al domicilio para observar la decoración desde la vía pública y tomarse fotografías.

No se trata de una casa embrujada convencional ni de un recorrido por habitaciones interiores. La experiencia consiste en apreciar los elementos colocados en la fachada desde la banqueta, sin necesidad de ingresar a la propiedad.

La fachada recrea una fábrica de muñecos inspirada en la saga cinematográfica Child’s Play / Gemini

Para disfrutar de la visita, se recomienda tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

Entrada gratuita : no se requiere comprar boletos para observar la decoración.

Visita desde la calle : el montaje se aprecia desde el exterior del domicilio.

Respeto al vecindario : evita bloquear las entradas de las viviendas o impedir el paso de peatones.

Cuidado con la decoración : no toques ni muevas los elementos instalados.

Atención a las indicaciones: sigue las instrucciones del personal o de las personas encargadas de organizar el flujo de visitantes.

Debido a la popularidad que ha adquirido la fachada, es importante mantener libre la circulación de las calles y respetar tanto a los residentes como a quienes acuden a conocer el montaje.

¿Qué encontrarás en la fábrica de Chucky?

La escenografía de este año recrea una planta de fabricación de muñecos, con una ambientación que recuerda el lugar de origen de los Good Guys, los juguetes vinculados con la historia de Chucky.

La Casa del Terror de Lindavista puede visitarse gratis y observarse desde la banqueta, sin ingresar al domicilio / Gemini

Uno de los elementos centrales es un portón de gran tamaño con el rostro del personaje, acompañado de iluminación roja que refuerza la atmósfera de terror.

También destacan las figuras de muñecos distribuidas en distintas partes de la instalación y las cintas transportadoras que simulan una línea de producción. Estos detalles se han convertido en algunos de los principales atractivos para quienes buscan fotografías durante la temporada.

La propuesta combina elementos del cine de terror con una decoración exterior diseñada para llamar la atención de los transeúntes y visitantes.

¿Hasta cuándo se podrá visitar la casa de Chucky?

La decoración está relacionada con las celebraciones de Halloween, por lo que su permanencia es temporal. De acuerdo con reportes publicados el 11 de octubre de 2026, la instalación se puede visitar durante esta temporada; sin embargo, conviene confirmar cualquier actualización antes de trasladarse, pues la fecha exacta de retiro puede cambiar.

La Casa del Terror de Lindavista se ha distinguido por renovar su temática cada año. En 2025, la fachada sorprendió con una ambientación inspirada en Pennywise, el payaso de It, mientras que en otras temporadas ha presentado personajes diferentes.

Este año, Chucky se convirtió en el protagonista del montaje, que ofrece una alternativa gratuita para quienes buscan actividades relacionadas con Halloween sin salir de la capital.