¿Cuándo se pone la ofrenda para mascotas muertas en México? Esta es la fecha de 2026

ada vez más familias incluyen a perros, gatos y otros animales de compañía en las celebraciones de Día de Muertos; te contamos cuándo preparar su altar y qué elementos colocar

El 27 de octubre es la fecha que se ha popularizado en México para colocar la ofrenda dedicada a las mascotas fallecidas. Muchas familias incluso comienzan a prepararla desde la noche del 26 para recordar a perros, gatos y otros animales de compañía que formaron parte importante de su vida.

Esta costumbre ha ganado fuerza durante los últimos años y hoy es común encontrar altares dedicados exclusivamente a mascotas dentro de las celebraciones de Día de Muertos. Aunque no existe una regla nacional que obligue a colocar la ofrenda exactamente ese día, el 27 de octubre se ha convertido en la fecha más reconocida para rendirles homenaje.

¿Por qué el 27 de octubre se dedica a las mascotas?

Dentro de los calendarios populares de Día de Muertos, el 27 de octubre suele reservarse para recordar a los animales de compañía, antes de las fechas tradicionales dedicadas a otros difuntos y previo a las celebraciones principales del 1 y 2 de noviembre.

La fecha funciona como una manera simbólica de darles un espacio propio dentro de la tradición. Para muchas personas, sus mascotas fueron parte de la familia durante años, por lo que incluirlas en la ofrenda se ha convertido en una forma de mantener vivo su recuerdo.

El 27 de octubre es la fecha que se ha popularizado para colocar la ofrenda dedicada a las mascotas fallecidas./ Pixabay

No obstante, la tradición puede variar de una región a otra. Algunas familias prefieren colocar el altar días antes, mientras que otras lo mantienen durante toda la temporada de Día de Muertos.

¿Qué se pone en una ofrenda para perros y gatos?

El elemento principal suele ser una fotografía de la mascota, acompañada de objetos que recuerden su paso por el hogar. También pueden colocarse su collar, placa, juguete favorito, cama, cobija o algún objeto que haya utilizado con frecuencia.

En el altar tampoco suelen faltar las flores de cempasúchil, las veladoras y un recipiente con agua. Estos elementos forman parte de las ofrendas tradicionales y representan, de manera simbólica, el camino y la guía para el regreso de las almas.

Algunas familias agregan croquetas, premios, sobres de alimento, galletas o la comida que más disfrutaba la mascota. No existe una lista obligatoria, por lo que cada altar puede adaptarse a los recuerdos y objetos que tengan un significado especial.

La ofrenda tampoco necesita ser grande. Una fotografía acompañada de una vela, flores y algún juguete puede ser suficiente para crear un espacio de recuerdo dentro de casa.