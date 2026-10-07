¿Qué libros están prohibiendo en escuelas de EU? Stephen King encabeza el ranking

Stephen King encabezó por segundo año consecutivo la lista de autores más vetados./Especial

Un informe de PEN America registró casi 12 mil prohibiciones de libros durante el último ciclo escolar, con Stephen King como el autor más afectado

Las escuelas públicas de Estados Unidos registraron 11 mil 982 prohibiciones de libros durante el ciclo escolar 2025-2026, la cifra más alta desde que PEN America comenzó a llevar este registro hace cinco años.

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En total, las restricciones afectaron a 7 mil 370 obras, de las cuales más de 4 mil 500 aparecieron por primera vez en el listado. Entre ellas hay desde clásicos como Jane Eyre hasta el manga Tokyo Ghoul.

Casi 12 mil prohibiciones de libros fueron registradas durante el último ciclo escolar./Especial

Stephen King encabeza la lista

Por segundo año consecutivo, Stephen King fue el autor con más obras retiradas de escuelas. Sus libros acumularon 312 prohibiciones, entre ellos El resplandor y La milla verde.

Sin embargo, el libro que más veces fue retirado durante el periodo no pertenece a King. El primer lugar fue para Sold, de Patricia McCormick, con 25 prohibiciones. Le siguieron Speak, de Laurie Halse Anderson, con 23, y Crank, de Ellen Hopkins, junto con El cuento de la criada, de Margaret Atwood, con 22 y 21 casos, respectivamente.

Casi 12 mil prohibiciones de libros fueron registradas durante el último ciclo escolar./@libroseua

¿Por qué están prohibiendo estos libros?

Los temas relacionados con raza, racismo, sexualidad e identidad de género estuvieron entre los principales motivos para cuestionar o retirar obras de las bibliotecas escolares.

Los estados de Florida y Texas concentraron buena parte de las prohibiciones. Además, PEN America señaló que algunos distritos están recurriendo cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para identificar libros que podrían ser retirados.