La Llorona en Xochimilco 2026: fechas, precio y horarios para vivir la leyenda en trajinera

La Llorona regresa a los canales de Xochimilco con una puesta en escena durante la temporada de Día de Muertos. / Georgina Sánchez

La tradicional historia de La Llorona regresa a los canales de Xochimilco con una experiencia inmersiva que combina teatro, música, danza y un recorrido nocturno en trajinera

Si buscas una experiencia diferente para celebrar el Día de Muertos en la Ciudad de México, La Llorona en Xochimilco vuelve este 2026 con una puesta en escena que aprovecha los canales de Cuemanco como escenario.

La experiencia se desarrolla a bordo de una trajinera y recrea la leyenda de una de las figuras más conocidas de la cultura mexicana. De acuerdo con la organización, la historia se sitúa durante la transformación del mundo prehispánico tras la llegada de los españoles y aborda temas como el choque de culturas, la caída de un imperio y la pérdida de identidad.

¿Cuándo será La Llorona en Xochimilco 2026?

La temporada está programada del 2 de octubre al 22 de noviembre de 2026 en el Embarcadero Cuemanco, en Xochimilco. Las funciones se realizan principalmente los viernes, sábados y domingos a las 18:00 y 21:00 horas, además de funciones especiales durante las fechas relacionadas con Día de Muertos. El sitio oficial también contempla funciones de medianoche el 31 de octubre y 1 de noviembre y una función especial el 2 de noviembre.

El recorrido comienza en el embarcadero y lleva al público por los canales mientras se desarrolla la representación teatral.

La Llorona en Cuemanco reúne a decenas de actores y danzantes durante su temporada 2026. / Georgina Sánchez

¿Cuánto cuesta el boleto para La Llorona?

El precio publicado para la temporada 2026 es de 560 pesos por persona, más cargos por servicio. El boleto incluye el recorrido en trajinera, la experiencia inmersiva al aire libre y la obra de teatro. Además, la organización anuncia una promoción de 2x1 para determinadas fechas: del 2 al 18 de octubre y del 13 al 22 de noviembre.

Así es la experiencia de La Llorona en Cuemanco

La puesta en escena busca aprovechar la oscuridad y los canales de Xochimilco para crear una atmósfera relacionada con la leyenda.

La producción cuenta con 50 actores en escena, danzantes tradicionales y música en vivo. También incorpora una pirámide monumental de 10 por 8 metros, esculturas de hasta 15 metros y elementos de iluminación, audio y pantallas LED colocadas sobre el agua.

De esta manera, el recorrido en trajinera no funciona únicamente como traslado hacia el espectáculo, sino como parte de la experiencia.

¿Dónde se presenta La Llorona?

El espectáculo tiene como punto de partida el Embarcadero Cuemanco, en Xochimilco, uno de los principales puntos para realizar recorridos en trajinera en la zona sur de la Ciudad de México.

La ubicación también ha sido confirmada por plataformas de cartelera que registran la temporada 2026 del espectáculo.

Recomendaciones para asistir

La organización recomienda llegar 30 minutos antes de la hora marcada en el boleto, utilizar ropa cómoda y abrigadora y llevar repelente para mosquitos. Durante la función se permite utilizar cámaras, aunque sin flash, y se pide a los asistentes permanecer en sus lugares durante el espectáculo y evitar tirar basura en los canales.

La experiencia combina una de las leyendas más populares de México con el paisaje nocturno de Xochimilco, por lo que se convierte en una de las actividades relacionadas con el Día de Muertos que pueden realizarse durante octubre y noviembre en la CDMX.