Un extraño bulto delató a pasajero que llevaba 10 aves vivas en su ropa interior

El pasajero llegó al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de La Habana./@Especial

Un hombre que llegó a Miami desde La Habana fue detenido después de que agentes descubrieran varias aves ocultas en tubos cosidos a su ropa interior

Un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami llamó la atención de los agentes durante una revisión debido a un “bulto inexplicable” en la zona de la cintura. El hombre había viajado desde La Habana, Cuba, y aseguró que no tenía animales que declarar.

Durante una inspección más detallada, los oficiales encontraron seis tubos de plástico ocultos en compartimentos cosidos a su ropa interior. Dentro de ellos había 10 aves vivas, de acuerdo con documentos citados por autoridades estadounidenses.

En total fueron encontradas 10 aves vivas./Especial

¿Qué aves llevaba?

Entre los animales encontrados había ocho semilleros de cara amarilla y dos picogordos azules. Los ejemplares fueron descubiertos dentro de los recipientes, que tenían cinta adhesiva y una malla en sus aberturas.

El pasajero fue identificado como Alberto Hernández Castillo, quien dijo a los agentes que las aves eran para su “uso personal”. Sin embargo, las autoridades señalaron que no contaba con los permisos necesarios para introducirlas a Estados Unidos.

Las aves estaban ocultas en seis tubos de plástico./@pixabay

¿Qué pasó con el pasajero?

Hernández Castillo fue detenido y enfrenta un cargo federal por contrabando de mercancías. Después de explicar que los animales eran para uso personal, decidió ejercer su derecho a guardar silencio.