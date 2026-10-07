Un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami llamó la atención de los agentes durante una revisión debido a un “bulto inexplicable” en la zona de la cintura. El hombre había viajado desde La Habana, Cuba, y aseguró que no tenía animales que declarar.
Durante una inspección más detallada, los oficiales encontraron seis tubos de plástico ocultos en compartimentos cosidos a su ropa interior. Dentro de ellos había 10 aves vivas, de acuerdo con documentos citados por autoridades estadounidenses.
¿Qué aves llevaba?
Entre los animales encontrados había ocho semilleros de cara amarilla y dos picogordos azules. Los ejemplares fueron descubiertos dentro de los recipientes, que tenían cinta adhesiva y una malla en sus aberturas.
El pasajero fue identificado como Alberto Hernández Castillo, quien dijo a los agentes que las aves eran para su “uso personal”. Sin embargo, las autoridades señalaron que no contaba con los permisos necesarios para introducirlas a Estados Unidos.
¿Qué pasó con el pasajero?
Hernández Castillo fue detenido y enfrenta un cargo federal por contrabando de mercancías. Después de explicar que los animales eran para uso personal, decidió ejercer su derecho a guardar silencio.
Las autoridades estadounidenses indicaron que el hombre quedó sujeto a un proceso federal. Además, se estableció una fianza de 25 mil dólares para su liberación mientras continúa el caso.