Habrá recorte de agua por seis meses; te decimos dónde y por qué la medida

Guadalajara tendrá una reducción en el suministro de agua debido a la contaminación del líquido / agua.org.mx

El gobernador Pablo Lemus anunció una reducción en el suministro durante al menos seis meses, mientras avanzan obras para mejorar la calidad del agua

Ante la crisis por la calidad del agua potable en Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una reducción en el suministro que podría alcanzar los 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses.

Pablo Lemus anunció un esquema de rotación del servicio que durará aproximadamente seis meses / Gustavo Alfonzo

La medida contempla dejar de utilizar el agua de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, debido a que el líquido que llega desde esta zona se mezcla con descargas de drenaje del sur de la ciudad, lo que provoca su contaminación.

Actualmente, el Área Metropolitana de Guadalajara consume entre 10 y 11.5 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que alrededor de 2.5 metros cúbicos provienen de Las Pintas.

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¿Por qué habrá menos agua?

Lemus reconoció que Guadalajara atraviesa una crisis de agua potable y señaló que durante la última semana se agravó la llegada de agua sucia a miles de hogares.

De acuerdo con lo informado, en el sistema antiguo de abastecimiento de Chapala fueron detectadas múltiples descargas irregulares a lo largo del canal de Las Pintas.

Aunque las autoridades trabajan para canalizar estos desechos hacia la planta de tratamiento de El Ahogado y sanear la presa, estas acciones no tendrán resultados inmediatos.

Por ello, junto con los presidentes municipales que integran la Junta de Gobierno del SIAPA, se determinó reducir temporalmente el suministro para priorizar la calidad del agua.

La presa de Las Pintas dejará de utilizarse temporalmente para abastecer a Guadalajara / Especial

¿Cuánto tiempo durarán los recortes?

Para disminuir las afectaciones, se implementará un esquema de rotación del servicio durante aproximadamente seis meses en su primera etapa.

Este periodo estará relacionado con los trabajos del acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de ampliación de la planta potabilizadora número uno en Miravalle.

Una vez concluidas estas obras, se busca prescindir definitivamente del agua proveniente de Las Pintas cuando no cumpla con los estándares de calidad.

¿Qué se hará a largo plazo?

Como parte de las medidas para solucionar el problema, el gobierno de Jalisco presentará ante el Congreso local una iniciativa para financiar un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, obra avalada por la Conagua y cuya construcción tomaría aproximadamente dos años.

Autoridades de Jalisco trabajan en obras para mejorar la calidad y distribución del agua / Especial

Lemus también informó que se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum que la Federación ejecutará y pagará las obras pendientes para que el sistema El Zapotillo funcione al 100 por ciento de su capacidad.

El gobernador aseguró que estas acciones no representarán deuda pública, no aumentarán las tarifas del SIAPA ni implicarán la privatización del servicio.