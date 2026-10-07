El depósito bimestral de la Pensión Bienestar para adultos mayores es de 6 mil 400 pesos en 2026./RS

Los adultos mayores no están obligados a retirar los 6 mil 400 pesos el mismo día del depósito; el recurso permanece en la cuenta y puede utilizarse mediante retiros o compras

Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no tienen que acudir al cajero en cuanto reciben su depósito. El recurso puede permanecer en la cuenta asociada a la Tarjeta Bienestar y utilizarse después, ya sea mediante retiros parciales o compras en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Durante 2026, el monto bimestral destinado a este programa es de 6 mil 400 pesos, cantidad que se deposita de acuerdo con el calendario definido por la Secretaría de Bienestar. Las fechas anunciadas sirven para informar cuándo queda disponible el recurso, pero no funcionan como un límite para utilizarlo.

¿Qué pasa si dejo el dinero de la Pensión Bienestar en la tarjeta?

Conservar parte o todo el depósito en la cuenta no provoca que el dinero desaparezca automáticamente. Una vez abonado, el saldo permanece disponible para el beneficiario mientras la cuenta continúe activa y pueda utilizarse con normalidad.

Esto significa que no es obligatorio retirar los 6 mil 400 pesos completos en una sola operación. Los adultos mayores pueden sacar únicamente la cantidad que necesiten y conservar el resto para utilizarlo posteriormente, una opción que también reduce la necesidad de manejar grandes cantidades de efectivo.

La Tarjeta Bienestar puede emplearse además para pagar directamente en comercios con terminal bancaria. De esta manera, el beneficiario puede administrar su pensión como cualquier otro saldo disponible en una cuenta, sin depender exclusivamente de los retiros en efectivo.

La Tarjeta Bienestar puede utilizarse para retirar efectivo o realizar compras en establecimientos con terminal bancaria./ RS

Cuidados para evitar problemas con la Tarjeta Bienestar

Aunque el dinero puede permanecer en la cuenta, es importante mantener protegidos los datos bancarios. El NIP no debe compartirse con terceros, tampoco deben entregarse fotografías de la tarjeta ni información personal a personas que prometan gestionar pagos, adelantar depósitos o resolver supuestos problemas con el programa.

También conviene revisar periódicamente el saldo y los movimientos para identificar cualquier operación que no haya sido realizada por el titular. En caso de pérdida o robo de la tarjeta, el reporte debe hacerse cuanto antes para evitar que otra persona pueda utilizar los recursos.

Otro punto importante es no confundir la falta de retiros con una causa de baja de la pensión. No sacar el dinero de la cuenta no significa perder automáticamente el apoyo. Las suspensiones o bajas del padrón obedecen a otros procedimientos administrativos y no simplemente al hecho de dejar el depósito guardado.