Mariana Ochoa revela cuánto le dolieron las burlas por su vestido en La Casa de los Famosos México

La cantante habló sobre el impacto que tuvieron en ella los comentarios de sus compañeros dentro del reality. / Especial

La cantante recordó los comentarios que sus compañeros hicieron sobre su atuendo y explicó cómo vivió ese momento dentro del reality

Mariana Ochoa habló sobre uno de los momentos más incómodos que vivió durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, cuando Gema Garoa y Aldo Rendón se burlaron del vestido que utilizó durante una gala. Tras salir del reality, la cantante reconoció que los comentarios sí le afectaron emocionalmente, pese a que al entrar al programa tenía claro que se trataba de un juego.

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Mariana Ochoa reconoce que las burlas sí le dolieron

En entrevista con Yordi Rosado, Mariana Ochoa recordó el episodio y señaló que, aunque los participantes entran pensando que las estrategias y conflictos forman parte del juego, permanecer juntos durante semanas provoca que las situaciones se vuelvan personales.

“No, sí duele. O sea, cuando entras dices: ‘Nada es personal, es un juego, tú juega’. Y adentro todo se vuelve personal, porque es lo que estás viviendo día con día”, relató la cantante.

Ochoa explicó que lo que realmente le afectó no fue solamente que cuestionaran su vestimenta, sino descubrir posteriormente la forma en que sus compañeros habían hablado de ella a sus espaldas.

La cantante reconoció que ver esas burlas proyectadas durante la dinámica del programa fue especialmente doloroso, pues aseguró que la situación la lastimó profundamente.

“Claro que si alguien te critica y habla a tus espaldas y luego te lo muestran en el cine, ese nivel de burla, bueno, me dolió hasta lo más profundo de mi ser”, expresó.

Mariana Ochoa recordó el momento en que descubrió las burlas que sus compañeros hicieron sobre ella. / LCDLF

¿Qué dijeron Gema Garoa y Aldo Rendón sobre el vestido?

La polémica ocurrió después de que Mariana regresara a la casa tras salvarse de una eliminación. Gema Garoa comenzó a criticar el vestido morado que llevaba la cantante y lo calificó como “naco y horrible”, mientras Aldo Rendón se sumó a las burlas. Ambos cuestionaron el diseño y continuaron haciendo comentarios sobre la apariencia de Ochoa.

El episodio incluso provocó reacciones fuera de la casa, mientras que posteriormente se conoció que la prenda había sido diseñada por Felipe Alvarado, diseñador mexicano de alta costura. El vestido tampoco era una pieza desconocida: Lupita Jones ya lo había utilizado en 2022, por lo que la polémica incluso llegó hasta la exMiss Universo, quien salió en defensa de la prenda y cuestionó que se juzgara a Mariana por su vestimenta.

La declaración ocurre después de que Mariana Ochoa se coronara como ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, luego de superar diferentes etapas de la competencia y regresar al reality tras su primera salida.