La cápsula Dragon, utilizada en la misión Crew-12 de la NASA, comenzó este miércoles su viaje de regreso a la Tierra después de permanecer casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).
La nave, propiedad de SpaceX, se desacopló del laboratorio orbital a las 8:05 horas de la costa este de Estados Unidos (12:05 GMT). Es decir, se separó del módulo al que permanecía conectada, como un bote que suelta las amarras de un muelle.
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Está previsto que la cápsula americe alrededor de las 11:34 horas del jueves (15:34 GMT) frente a la costa de California, en el océano Pacífico.
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¿Quiénes viajan a bordo?
La Dragon lleva a cuatro integrantes de la misión:
Sophie Adenot, astronauta francesa.
Jessica Meir, astronauta de la NASA.
Jack Hathaway, astronauta de la NASA.
Andrey Fedyaev, cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos.
El término cosmonauta es utilizado para referirse a los astronautas rusos.
Durante su estancia en la EEI, Sophie Adenot hizo historia al convertirse en agosto en la primera mujer francesa en realizar una caminata espacial, es decir, una misión fuera de la estación, donde los astronautas deben portar equipos especiales para realizar sus labores en el espacio exterior.
Una de las etapas más delicadas
El regreso desde la órbita representa una de las fases más delicadas de cualquier misión espacial, debido a que la cápsula debe atravesar la atmósfera a gran velocidad y soportar un intenso calentamiento provocado por la fricción.
La tripulación de Crew-12 también representa el carácter internacional de la Estación Espacial Internacional, con integrantes de Estados Unidos, Francia y Rusia.
La EEI es un laboratorio que orbita la Tierra y funciona gracias a las aportaciones de distintos países, por lo que la misión Crew-12 también refleja la cooperación internacional que se mantiene en este proyecto espacial.