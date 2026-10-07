Misión Crew-12: la cápsula Dragon emprende su regreso a la Tierra

La cápsula Dragon de la misión Crew-12 comenzó su regreso a la Tierra tras casi ocho meses en la EEI / NASA

La nave de SpaceX se desacopló de la Estación Espacial Internacional con cuatro tripulantes a bordo y tiene previsto amerizar frente a las costas de California

La cápsula Dragon, utilizada en la misión Crew-12 de la NASA, comenzó este miércoles su viaje de regreso a la Tierra después de permanecer casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nave de SpaceX se desacopló de la Estación Espacial Internacional este miércoles / NASA

La nave, propiedad de SpaceX, se desacopló del laboratorio orbital a las 8:05 horas de la costa este de Estados Unidos (12:05 GMT). Es decir, se separó del módulo al que permanecía conectada, como un bote que suelta las amarras de un muelle.

Está previsto que la cápsula americe alrededor de las 11:34 horas del jueves (15:34 GMT) frente a la costa de California, en el océano Pacífico.

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¿Quiénes viajan a bordo?

La Dragon lleva a cuatro integrantes de la misión:

Sophie Adenot, astronauta francesa.

Jessica Meir, astronauta de la NASA.

Jack Hathaway, astronauta de la NASA.

Andrey Fedyaev, cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos.

Cuatro tripulantes viajan a bordo de la cápsula Dragon rumbo a la Tierra / NASA

El término cosmonauta es utilizado para referirse a los astronautas rusos.

Durante su estancia en la EEI, Sophie Adenot hizo historia al convertirse en agosto en la primera mujer francesa en realizar una caminata espacial, es decir, una misión fuera de la estación, donde los astronautas deben portar equipos especiales para realizar sus labores en el espacio exterior.

Sophie Adenot se convirtió en agosto en la primera mujer francesa en realizar una caminata espacial / NASA

Una de las etapas más delicadas

El regreso desde la órbita representa una de las fases más delicadas de cualquier misión espacial, debido a que la cápsula debe atravesar la atmósfera a gran velocidad y soportar un intenso calentamiento provocado por la fricción.

La tripulación de Crew-12 también representa el carácter internacional de la Estación Espacial Internacional, con integrantes de Estados Unidos, Francia y Rusia.

La tripulación de Crew-12 está integrada por astronautas de Estados Unidos, Francia y Rusia / NASA