Semana Mundial del Espacio: origen, fechas y por qué es importante

La Semana Mundial del Espacio se celebra cada año del 4 al 10 de octubre / NASA

Del 4 al 10 de octubre se conmemora esta celebración internacional dedicada a reconocer las aportaciones de la ciencia y la tecnología espaciales

Cada año, del 4 al 10 de octubre, se celebra la Semana Mundial del Espacio, una conmemoración internacional proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1999.

El Tratado del Espacio Exterior entró en vigor el 10 de octubre de 1967 / NASA

La celebración tiene como objetivo reconocer a nivel mundial las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.

¿Por qué se celebra del 4 al 10 de octubre?

Las fechas de esta celebración están relacionadas con dos acontecimientos importantes en la historia de la exploración espacial.

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La celebración busca reconocer las aportaciones de la ciencia y tecnología espaciales / NASA

4 de octubre de 1957: se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra construido por el ser humano. Este acontecimiento marcó el inicio de la era espacial y abrió el camino para la exploración del cosmos.

10 de octubre de 1967: entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, conocido como el Tratado del Espacio Exterior.

El Sputnik 1 marcó el inicio de la era espacial el 4 de octubre de 1957 / Especial

Este acuerdo estableció las bases jurídicas internacionales para la utilización pacífica del espacio.

¿Cuál es el tema de este año?

Cada edición de la Semana Mundial del Espacio cuenta con un tema elegido por el Consejo de Dirección de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio, en coordinación con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas.

El lema sirve como orientación para los programas y actividades que se realizan durante la celebración alrededor del mundo, además de buscar aumentar su impacto en la sociedad.

“Rocket Revolution” es el tema de la Semana Mundial del Espacio de este año / National Geographic