Muere Eva Marie Saint a los 102 años, actriz ganadora del Oscar y estrella de clásicos de Hollywood

Eva Marie Saint murió a los 102 años; fue una de las grandes figuras del Hollywood clásico. / AP

La actriz estadounidense ganó un Oscar por su debut en La ley del silencio y también protagonizó Con la muerte en los talones junto a Cary Grant

Eva Marie Saint, actriz ganadora del Oscar y una de las figuras más reconocidas del Hollywood clásico, murió a los 102 años. La intérprete falleció este martes 6 de octubre en su casa de Los Ángeles, California, por causas naturales, de acuerdo con información confirmada por su representante, Jeff Sanderson.

Saint fue reconocida principalmente por sus actuaciones en La ley del silencio (On the Waterfront), película de 1954 dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando, y Con la muerte en los talones (North by Northwest), clásico de Alfred Hitchcock de 1959 en el que compartió créditos con Cary Grant.

Eva Marie Saint ganó un Oscar en su debut cinematográfico

La actriz tuvo uno de los debuts más destacados de Hollywood. En La ley del silencio interpretó a Edie Doyle, papel por el que recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1955. Saint llegó a la ceremonia embarazada de su primer hijo y recibió la estatuilla de manos de Frank Sinatra. Dos días después de la premiación nació su hijo, Darrell.

El reconocimiento convirtió a la actriz en una de las nuevas figuras de Hollywood, aunque posteriormente tomó decisiones profesionales que se alejaron del modelo tradicional de las grandes estrellas de los estudios.

¿Qué películas hicieron famosa a Eva Marie Saint?

Uno de sus papeles más recordados llegó en 1959 con Con la muerte en los talones, dirigida por Alfred Hitchcock. Saint interpretó a Eve Kendall, una misteriosa mujer que se relaciona con el personaje de Cary Grant en medio de una trama de espionaje.

A lo largo de su trayectoria también trabajó con figuras como Paul Newman, Gregory Peck, Elizabeth Taylor y Richard Burton, además de participar en producciones para cine y televisión durante varias décadas.

En televisión continuó activa durante años y en 1990 ganó un Emmy por su participación en la producción People Like Us. También tuvo una aparición destacada en Superman Returns en 2006.

Eva Marie Saint protagonizó junto a Cary Grant el clásico de Alfred Hitchcock Con la muerte en los talones. / AP

Una de las últimas grandes figuras del Hollywood clásico

Nacida el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, Eva Marie Saint desarrolló una carrera que se extendió por varias décadas y que abarcó cine, televisión y teatro.

Su fallecimiento deja atrás una trayectoria marcada por personajes memorables y por su participación en algunas de las películas más importantes del cine estadounidense de los años 50 y 60.