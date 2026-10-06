Freddie Jackson murió a los 70 años; su familia confirmó el fallecimiento del cantante de R&B. / @mrfreddiejackson

El intérprete de “You Are My Lady” y “Rock Me Tonight” falleció el 5 de octubre; su familia confirmó la noticia y pidió recordar su legado musical

El cantante estadounidense Freddie Jackson, una de las voces más reconocidas del R&B y soul de las décadas de 1980 y 1990, murió a los 70 años el lunes 5 de octubre de 2026.

La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales del artista, donde compartieron un mensaje para despedir al intérprete y recordar su trayectoria musical.

“Freddie fue más que una voz legendaria”, señaló su familia, que lo describió como un hombre amable y generoso que amaba a sus seguidores, amigos, familiares y la música.

¿De qué murió Freddie Jackson?

Hasta el momento, la familia de Freddie Jackson no ha revelado la causa de su muerte. Su fallecimiento ocurrió apenas unos días después de que el cantante celebrara su cumpleaños, pues nació el 2 de octubre de 1956 en Nueva York.

En el comunicado publicado tras su muerte, sus familiares pidieron mantenerlos presentes en sus pensamientos durante este momento y adelantaron que próximamente darán a conocer detalles sobre los homenajes y arreglos para despedir al cantante.

¿Quién fue Freddie Jackson?

Freddie Jackson comenzó su carrera musical dentro del gospel y posteriormente se incorporó al circuito de clubes de Nueva York antes de alcanzar el éxito como solista. Su primer álbum, “Rock Me Tonight”, fue lanzado en 1985 y lo convirtió en una de las figuras importantes del R&B de aquella época.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)”, “You Are My Lady”, “Have You Ever Loved Somebody”, “Tasty Love”, “Jam Tonight” y “Do Me Again”.

A lo largo de su carrera consiguió 10 canciones que llegaron al número uno de las listas de R&B, además de siete apariciones en el Billboard Hot 100. También recibió dos nominaciones al Grammy en 1986.

Freddie Jackson fue una de las voces más reconocidas del R&B durante las décadas de 1980 y 1990. / @mrfreddiejackson

El legado musical de Freddie Jackson

La música de Freddie Jackson estuvo especialmente ligada a las canciones románticas y a la corriente conocida como quiet storm, convirtiéndolo en una de las voces masculinas más representativas del R&B de los años 80.

Su familia destacó precisamente el vínculo que construyó con sus seguidores a través de sus canciones, muchas de las cuales se convirtieron en parte de historias de amor, celebraciones y recuerdos personales.

Tras confirmarse su muerte, seguidores del cantante comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos de sus principales éxitos.