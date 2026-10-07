La reforma constitucional establece nuevos requisitos para quienes busquen la Presidencia de México / VISA

La reforma constitucional establece que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de CDMX deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana al registrar su candidatura

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto de la reforma constitucional que establece nuevos requisitos relacionados con la nacionalidad de quienes busquen ocupar cargos ejecutivos en México.

Claudia Sheinbaum firmó el decreto sobre la nacionalidad de quienes aspiren a cargos ejecutivos en México / Captura de pantalla

La modificación señala que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro como candidatos. En caso de tener una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella previamente.

¿Cuándo comenzará a aplicarse?

Aunque el decreto será publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.

La reforma recibió el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y de 22 legislaturas estatales, con lo que concluyó el proceso de aprobación constitucional.

Por ello, los requisitos relacionados con la nacionalidad única no modificarán las elecciones de 2027.

Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 / VISA

¿Qué establece la reforma?

La modificación contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ocupar los principales cargos ejecutivos del país.

Además de exigir una sola nacionalidad, la reforma establece que quienes ejerzan estos cargos no podrán:

Adquirir otra nacionalidad.

Utilizar un pasaporte extranjero.

Ejercer derechos políticos vinculados con otra ciudadanía.

Acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que las personas que tengan doble nacionalidad podrán renunciar a ella antes de registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Todavía deberán establecerse las disposiciones reglamentarias que determinarán el procedimiento para acreditar dicha renuncia y las autoridades mexicanas y extranjeras que participarán en el proceso.

¿A qué cargos aplicará?

La reforma contempla específicamente:

Presidencia de la República.

Gubernaturas de las entidades federativas.

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma también contempla a quienes aspiren a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de CDMX / Gob Mx