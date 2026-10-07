El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 identifica a la capital entre las entidades donde se concentra la actividad de organizaciones delictivas que ha generado investigaciones federales

En la Ciudad de México operan al menos 13 organizaciones criminales relevantes, de acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La lista incluye estructuras de origen local y células vinculadas con organizaciones de alcance nacional, un escenario que ayuda a explicar por qué la capital aparece entre las entidades con mayor concentración de investigaciones federales.

Entre los grupos identificados se encuentran La Unión Tepito, La Anti Unión, Tren de Aragua, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Nuevo Imperio, La Familia Michoacana, Cártel de Sinaloa, Cártel de Tláhuac, Los Malcriados 3AD, Los Tanzanios, Ronda 88, Los Rodolfos y Los Molina. La presencia de estos nombres no significa que todos tengan la misma fuerza, territorio o capacidad de operación dentro de la ciudad.

Las acciones de seguridad también muestran el nivel de fragmentación de estas estructuras. Entre octubre de 2024 y abril de 2026, la SSC informó la detención de 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto y la desarticulación de 39 grupos delictivos que tenían operación en distintos puntos de la capital.

¿Por qué la FGR coloca a la CDMX entre las entidades con mayor actividad criminal?

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República (FGR) ubica a la Ciudad de México dentro de las siete entidades donde se concentra una mayor presencia de organizaciones criminales activas relacionadas con investigaciones del fuero federal.

La SSC ha identificado 13 organizaciones criminales relevantes con distintos niveles de operación en la capital./ Pixabay

Junto con la capital aparecen Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Sonora, Tamaulipas y Michoacán. El análisis toma en cuenta la cantidad y tipo de asuntos que llegan a competencia federal, entre ellos delitos como portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y conductas contra la salud.

Uno de los datos más relevantes corresponde a 2025, cuando la Ciudad de México registró 9 mil 37 carpetas de investigación por delitos del fuero federal, la cifra más alta del país dentro de este indicador. Ese volumen coloca a la capital en una posición destacada dentro del mapa de investigaciones de la FGR, aunque no permite medir por sí solo el tamaño real de cada organización.

FGR identifica un corredor de alta letalidad

El documento también agrupa a Ciudad de México, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Sonora dentro de una franja donde se concentra 47.4% de los homicidios federales. La FGR denomina a este conjunto de entidades “un corredor de alta letalidad en el Pacífico y el Bajío”.

Sobre las razones detrás de este fenómeno, el análisis establece: “En estos territorios la violencia responde a distintos factores, desde economías criminales urbanas (Ciudad de México) hasta disputas entre organizaciones por el control de mercados ilícitos y cadenas productivas (Sinaloa, Guanajuato y Jalisco), incluyendo procesos de expansión territorial y control logístico”.

Las cifras de la SSC refuerzan la idea de que el problema no se limita a unas cuantas organizaciones de gran tamaño. En enero de 2026, por ejemplo, la corporación reportó la desarticulación de 35 grupos delictivos y la detención de 987 probables delincuentes como resultado de trabajos de investigación e inteligencia.