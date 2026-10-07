El cantante convivía con sus seguidores cuando ocurrió el incidente / Especial

El cantante se encontraba conviviendo con el público cuando un asistente tuvo un comportamiento inapropiado; elementos de seguridad intervinieron en el altercado

Durante la presentación de Jorge Medina y Josi Cuen en el Palenque de las Fiestas de Octubre, el pasado 4 de octubre, se registró un momento incómodo entre el cantante y uno de los asistentes.

Las imágenes del incidente durante el concierto de Josi Cuen se difundieron rápidamente en redes sociales / Especial

Los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón se encontraban ofreciendo su espectáculo “Juntos” cuando Cuen se acercó a las primeras filas para convivir con sus seguidores, una dinámica que suele realizar durante sus presentaciones.

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¿Qué pasó con Josi Cuen?

En un primer video difundido en redes sociales se observa cómo el cantante interactúa con el público y les ofrece tragos de tequila. En determinado momento, Cuen baja repentinamente del ruedo y se acerca a un hombre para reclamarle.

La situación provocó confusión entre los asistentes, pues posteriormente comenzaron a circular otras grabaciones que muestran lo ocurrido desde diferentes ángulos.

En ellas se observa que, mientras Josi Cuen se encontraba cerca de los espectadores, un hombre aprovechó la cercanía para tocarlo de manera indebida en la entrepierna en varias ocasiones.

Ante la situación, el cantante reaccionó lanzándole tequila en el rostro para intentar detener el comportamiento. Sin embargo, el hombre volvió a acercarse y continuó tocándolo, por lo que Cuen le reclamó y ambos terminaron intercambiando empujones.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Josi Cuen reacciona ante el comportamiento de un asistente / Especial

La situación no pasó a mayores debido a que personal de seguridad del Palenque intervino de manera inmediata.

¿Quién es el presunto asistente involucrado?

Después de que los videos comenzaron a circular en redes sociales, una cuenta de Instagram @reinavenenosa compartió una fotografía de quien, según su publicación, sería el hombre involucrado en el incidente con Josi Cuen.

La cuenta identificó al presunto asistente como Óscar Mendoza, a quien señaló con el sobrenombre de “El Pelón”. Sin embargo, esta identidad y los señalamientos realizados en dicha publicación no fueron confirmados de manera independiente.

Personal de seguridad intervino después del altercado entre el cantante y el asistente / Captura de pantalla

En su publicación, la cuenta también hizo diversos comentarios y acusaciones sobre el hombre, además de sostener que, de acuerdo con los videos difundidos, el altercado habría comenzado después de que el presunto asistente tuviera contacto físico con el cantante.