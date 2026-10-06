Aleks Syntek ofrecerá un concierto gratuito en Villahermosa, Tabasco, el próximo 15 de noviembre. / @syntekoficial

El cantante se presentará en noviembre como parte del Festival del Chocolate 2026 y celebrará sus 35 años de carrera musical

Aleks Syntek volverá a ofrecer un concierto gratuito en México, pese a que después de la polémica que protagonizó durante una presentación en septiembre había asegurado que no volvería a participar en shows sin costo. El cantante fue confirmado para presentarse el próximo domingo 15 de noviembre de 2026 en Villahermosa, Tabasco, como parte de las actividades del 15.º Festival del Chocolate. El espectáculo se realizará en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco Dora María y será de acceso gratuito para el público.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito de Aleks Syntek?

La presentación está programada para el 15 de noviembre en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco Dora María, en Villahermosa.

El concierto formará parte de la programación del Festival del Chocolate 2026, que se llevará a cabo del 12 al 16 de noviembre y reunirá actividades gastronómicas, culturales y artísticas alrededor del cacao y el chocolate.

Aleks Syntek celebrará 35 años de carrera

El intérprete de “Duele el amor” llegará a Tabasco con su Total Syntek Tour, espectáculo con el que celebra 35 años de trayectoria musical.

A través de un video presentado durante una conferencia encabezada por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, el cantante confirmó su participación en el festival.

“Amigos de Tabasco, voy a estar festejando con ustedes los 15 años del Chocolate en esta gran fiesta, con mis canciones, 35 años de carrera musical en el Total Syntek Tour con todos mis éxitos”, expresó Syntek.

El artista también invitó al público a disfrutar de la presentación y cerró su mensaje haciendo referencia a la combinación entre la celebración gastronómica y su música: “chocolate y rock and roll”.

La presentación ocurre semanas después de la polémica generada por su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Después de aquella presentación, Syntek cuestionó los conciertos gratuitos y manifestó que prefería presentarse ante personas que acudieran específicamente a escuchar su música en eventos con boleto.

Sin embargo, ahora regresará a un escenario de acceso libre como parte de la programación oficial del Festival del Chocolate de Tabasco. El nuevo concierto también marca su regreso a una presentación gratuita en México después de aquella controversia.

Aleks Syntek se presentará gratis en México. / Especial

¿Qué otras actividades tendrá el Festival del Chocolate?

El concierto de Aleks Syntek será solamente una de las actividades de la edición 2026 del festival.

Entre los eventos anunciados se encuentra una velada romántica el 13 de noviembre, con la participación de Tiempo en Contra, así como una cena maridaje el 14 de noviembre con el cantautor Carlos Macías.