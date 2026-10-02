Aleks Syntek lanza fuerte mensaje: “Han matado a mis músicos y amigos por una guitarra”

Pide que en México permitan trabajar a los artistas / IG: @syntekoficial

El intérprete de “Duele el amor” publicó en redes un momento de hechos violentos contra personas cercanas a su equipo

Una publicación de Aleks Syntek encendió las alarmas entre sus seguidores este viernes 2 de octubre, luego de que el cantante utilizara su cuenta de Instagram para hablar sobre músicos, amigos e integrantes de equipos de trabajo que, según aseguró, han sido asesinados por objetos relacionados con su actividad profesional.

Sin explicar si se refería a acontecimientos recientes o a episodios ocurridos durante diferentes momentos de su trayectoria, el compositor acompañó sus palabras con una petición relacionada con la seguridad de los artistas en México.

El mensaje resultó especialmente inquietante porque Syntek habló directamente de personas asesinadas por una guitarra o incluso por un cable, pero no identificó a las víctimas, tampoco señaló dónde habrían ocurrido estos hechos ni proporcionó mayores detalles que permitieran determinar cuáles son los casos a los que hacía referencia.

El cantante volvió a mandar un mensaje para incendiar las redes sociales: IG: @syntekoficial

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre sus músicos y amigos?

El intérprete de canciones como “Te soñé” y “Duele el amor” recurrió a Instagram para compartir una breve pero contundente reflexión sobre la violencia que, de acuerdo con su testimonio, ha alcanzado a personas vinculadas con su actividad artística.

“Han matado a mis músicos y amigos por una guitarra para revenderla. Han matado a mi staff e ingenieros por un cable. México, déjanos trabajar a los artistas por favor", escribió.

La publicación generó preocupación precisamente por la gravedad de las palabras utilizadas. Aleks Syntek no aclaró si los hechos ocurrieron recientemente, si hablaba de distintos acontecimientos registrados a lo largo de los años o si su mensaje estaba relacionado con algún caso específico que hasta ahora no había hecho público.

El compositor expuso que algunos de sus amigos músicos habían perdido la vida / IG: @syntekoficial

Seguidores preguntan a Aleks Syntek qué ocurrió

La falta de información adicional hizo que la conversación se trasladara rápidamente a los comentarios. Mientras algunos seguidores interpretaron las palabras del cantante como una denuncia sobre la inseguridad que enfrentan músicos y trabajadores de la industria, otros comenzaron a preguntarse si existía algún acontecimiento reciente detrás de la publicación.

Parte de los usuarios incluso envió mensajes de solidaridad y condolencias al interpretar que Syntek acababa de perder a alguien cercano. Otros, en cambio, cuestionaron directamente al cantante y le pidieron explicar con mayor precisión a qué se estaba refiriendo.

“El mundo está prendido Tío Syntek”, “A mi me querían matar por robarme un discman mientras escuchaba tus rolitas”. “Es marketing, ya no te creo hijo”, “Matar de que manera Alex ? Se bien claro y específico , nadie está para suponer nada”, “Ya quítenle el internet, está delirando”, fueron parte de los comentarios.

La gente está confundida con las palabras de Aleks / IG: @syntekoficial

¿El mensaje de Aleks Syntek es una campaña?

Entre las reacciones también aparecieron seguidores que plantearon la posibilidad de que la publicación forme parte de una estrategia promocional. Sin embargo, hasta ahora el propio Syntek no ha indicado que se trate de publicidad ni ha relacionado el mensaje con el lanzamiento de una canción, disco, concierto u otro proyecto.