El reguetonero sorprendió al evitar una confrontación y pedir que las críticas contra el cantante bajen de intensidad / Especial

Aleks Syntek mencionó al intérprete de “Martillazo” durante su polémica presentación por el Grito de Independencia

Dani Flow finalmente respondió a los comentarios que Aleks Syntek lanzó contra el reguetón durante su presentación por las celebraciones del Grito de Independencia, donde incluso hizo referencia directa a una de las canciones del intérprete de Reggaeton Champagne. Sin embargo, lejos de responder con insultos o alimentar una nueva pelea entre géneros musicales, el reguetonero aseguró que después de observar distintos videos del concierto comenzó a mirar la situación desde otra perspectiva.

El músico explicó que inicialmente analizó lo ocurrido como una nueva crítica de Syntek contra el reguetón, un género que el cantante de pop ha cuestionado en distintas ocasiones. No obstante, después de revisar más grabaciones consideró que la conversación ya no debía girar únicamente alrededor de preferencias musicales o de las burlas que surgieron en redes sociales.

Dani Flow finalmente respondió a los comentarios que Aleks Syntek lanzó contra el reguetón / Especial

Aleks Syntek mencionó a Dani Flow durante su presentación

Durante su concierto por las Fiestas Patrias, Aleks Syntek volvió a mostrar su rechazo hacia algunas expresiones del reguetón y cuestionó que artistas con largas trayectorias reciban menos atención que intérpretes que han alcanzado popularidad mediante canciones recientes.

“Llevo veinte años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre”, dijo Syntek desde el escenario, antes de dirigirse a quienes escuchaban su presentación.

El cantante defendió a los músicos que, desde su perspectiva, han dedicado décadas a construir una carrera y posteriormente contrastó ese trabajo con algunas de las canciones que actualmente dominan las plataformas.

Fue entonces cuando hizo referencia a “Martillazo”, uno de los temas más conocidos de Dani Flow.

“Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, lanzó Aleks Syntek. Después, remató con una crítica a la recepción del público: “México acallado”.

Durante el mismo discurso, Syntek aseguró que la identidad musical mexicana estaba relacionada con géneros tradicionales y expresó otra de las frases que más comentarios provocaron: “No somos reguetón”, afirmó el músico.

El cantante también cuestionó determinadas formas de hablar vinculadas con artistas puertorriqueños y estadounidenses, además de realizar comentarios relacionados con Bad Bunny, lo que provocó nuevas críticas después de que comenzaron a difundirse videos de la presentación.

Aleks Syntek se 'desconectó' en plena presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez / Especial

¿Qué respondió Dani Flow a Aleks Syntek?

Dani Flow aseguró que primero revisó diferentes videos antes de ofrecer una opinión. Según explicó, después de observar más material comenzó a considerar que la situación debía analizarse con mayor prudencia.

“Fue un vuelo de análisis de lo que está pasando”, explicó el reguetonero.

El cantante sostuvo que, desde su punto de vista, el caso había dejado de ser únicamente una discusión entre defensores y detractores del reguetón.

“Creo que ya es una situación que pasa de lo que nos puede gustar o no a algo de cuidado”, dijo Dani Flow.

En lugar de aprovechar la polémica para devolver las críticas, Dani Flow pidió bajar la intensidad de los ataques y burlas en redes sociales, señalando que detrás de cualquier figura pública existe una persona y una familia que también pueden verse afectadas.

“Creo que es momento a lo mejor de bajarle un poquito y de preocuparnos por una leyenda del pop mexicano”, afirmó Dani Flow al ser consultado sobre la situación.

El reguetonero pidió que Aleks sea internado por si tiene algún problema de salud mental / Especial

Dani Flow habló incluso de “internar” a Aleks Syntek

Uno de los comentarios que más llamó la atención ocurrió cuando Dani Flow consideró que el comportamiento observado en los videos merecía atención y no únicamente memes o comentarios en redes sociales.

“A lo mejor ahorita parece una broma, pero puede terminar muy mal, sabemos que no le gusta el reggaetón que siempre ha sido muy critico, pero ahorita ya es momento de tratarlo con pincitas, internarlo, no sé”, advirtió.

La declaración corresponde exclusivamente a la percepción personal de Dani Flow. De hecho, Dani Flow insistió en que su intención era pedir empatía y no afirmar qué ocurre con su colega.

Al final, Dani aceptaría trabajar de la mano con Syntek para alguna canción / Especial

“No todos están listos para la crítica de Internet”

Otra parte de su respuesta estuvo relacionada con la presión que pueden experimentar los artistas después de convertirse en blanco de críticas masivas en redes sociales.

“No todos están listos para la crítica de Internet”, manifestó.

Dani Flow planteó que las figuras públicas pueden reaccionar de distintas maneras ante las burlas, comentarios negativos y cuestionamientos constantes, particularmente cuando se encuentran en una etapa diferente de su carrera.

El intérprete consideró además que el entorno cercano de Syntek podría ser importante para acompañarlo frente a la polémica.

“Con apoyo de la familia y de sus mismos fanáticos, puede volver a estar bien”, expresó.

Después de revisar las grabaciones completas, Dani reiteró su percepción: “Ya no se ve como que esté bien”, reiteró.

Nuevamente, estas palabras deben entenderse como una opinión del reguetonero y no como una evaluación médica sobre Aleks Syntek.

Dani Flow pide no convertir posibles problemas personales en entretenimiento

Durante la entrevista, Dani Flow también fue cuestionado sobre Gala Montes, quien ha generado conversación en redes sociales en los últimos días.

El músico aclaró que no conoce a profundidad su trabajo y que gran parte de lo que sabe sobre ella proviene precisamente de contenidos que se han vuelto virales.

“La verdad es que yo no conozco mucho de ella, más que lo que se ve de viral”, explicó.

A partir de ese tema, retomó la reflexión que había hecho sobre Syntek y pidió que, en caso de existir algún problema relacionado con la salud mental de una persona, el asunto se atienda de forma responsable y no sea utilizado únicamente como entretenimiento.

“Si son temas mentales, que se traten ya”, expresó.

La declaración volvió a colocar en el centro la postura que Dani Flow mantuvo durante toda la conversación: las diferencias musicales pueden continuar, pero no deberían convertirse en una razón para burlarse de situaciones personales delicadas.

Dani Flow no cantaría con Gala Montes, pero sí con Aleks Syntek

El tono cambió cuando le preguntaron por posibles colaboraciones musicales. En el caso de Gala Montes, Dani Flow descartó trabajar con ella por una cuestión estrictamente de gustos.

“No, no me gusta”, dijo Dani Flow cuando le mencionaron una de las canciones de la actriz y cantante. Luego matizó: “Pero es por un gusto musical”.

La respuesta fue completamente diferente cuando apareció nuevamente el nombre de Aleks Syntek.

“Con Alex Syntek sí, me gustaría”, afirmó, antes de añadir que le interesaría “hacer algo padre”.