Buscan ganarse la confianza de sus víctimas y pedirles dinero o datos financieros / Magnific

La SSC de la Ciudad de México advirtió que delincuentes crean perfiles con fotografías, nombres y uniformes

Encontrar pareja o conocer nuevas personas a través de redes sociales y aplicaciones de citas se ha convertido en algo cotidiano, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de engaño. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, lanzó una alerta sobre una modalidad de fraude romántico en la que delincuentes se hacen pasar por militares para generar vínculos emocionales y posteriormente solicitar dinero o información financiera.

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De acuerdo con la dependencia, los responsables crean perfiles falsos utilizando fotografías, nombres, rangos, uniformes e información aparentemente relacionada con las fuerzas armadas, elementos con los que buscan generar confianza y dar mayor credibilidad a la identidad que presentan en redes sociales o plataformas de citas.

Gente se hace pasar por militares para ganar la confianza de la gente y pedir dinero / Magnific

¿Cómo funciona el fraude romántico con falsos militares?

El engaño suele comenzar mediante una solicitud de amistad, un mensaje privado o alguna interacción aparentemente inofensiva en redes sociales. Después del primer contacto, el supuesto militar comienza a establecer una relación cercana con la víctima y, poco a poco, puede hablar de sentimientos, proyectos de pareja e incluso de una posible relación formal o matrimonio.

Una de las estrategias más frecuentes consiste en afirmar que se encuentra en el extranjero, en una misión internacional, en una zona de conflicto o realizando actividades que le impiden tener contacto presencial. Estas explicaciones permiten justificar por qué no puede reunirse personalmente con la víctima o por qué mantiene una comunicación limitada.

Conforme avanza la relación, el delincuente puede apoyarse en mensajes, llamadas e incluso videollamadas para fortalecer la confianza. El objetivo es que la víctima desarrolle un vínculo emocional suficientemente fuerte para aceptar posteriormente solicitudes económicas sin cuestionar demasiado la historia.

Los delincuentes crean perfiles falsos utilizando fotografías, nombres, rangos y usan uniformes para estafar / Magnific

¿Qué dinero pueden pedir los falsos militares?

Una vez consolidada la relación, los responsables pueden comenzar a pedir recursos bajo diferentes pretextos. Según la Policía Cibernética, las solicitudes pueden estar relacionadas con supuestos permisos, boletos de avión, gastos médicos, paquetes, trámites, impuestos, aduanas o emergencias.

El argumento suele ser que la persona no puede acceder a su propio dinero debido a su condición de militar o a la misión que supuestamente se encuentra realizando.

Así, una relación que comenzó como una conversación sentimental puede transformarse poco a poco en una cadena de solicitudes económicas. Las cantidades pueden justificarse como necesarias para resolver algún inconveniente que impide que ambos se conozcan personalmente o continúen con sus supuestos planes juntos.

El engaño suele comenzar mediante una solicitud de amistad, un mensaje privado o alguna interacción / Magnific

Una fotografía con uniforme no demuestra que sea militar

Uno de los puntos principales de la advertencia de la SSC es que una fotografía con uniforme, insignias o supuestas identificaciones no debe considerarse prueba suficiente de identidad. Las imágenes utilizadas en estos perfiles pueden pertenecer a otras personas y ser reutilizadas por los responsables del fraude para crear cuentas falsas.

Por ello, la Policía Cibernética recomienda realizar búsquedas de las fotografías de perfil para comprobar si aparecen asociadas con otros nombres o cuentas en internet. Si una misma imagen aparece relacionada con distintas identidades, puede tratarse de una señal clara de que el perfil no pertenece realmente a la persona que afirma ser.

Cuidado si siempre evita las videollamadas

Otra señal de alerta aparece cuando la persona evita constantemente las videollamadas o encuentros presenciales y utiliza diferentes explicaciones para impedir que la víctima compruebe su identidad.

Aunque los delincuentes pueden argumentar que sus actividades militares restringen las comunicaciones, la repetición constante de excusas debe generar desconfianza.

También es importante prestar atención a relaciones que avanzan demasiado rápido. La SSC pide desconfiar de perfiles desconocidos que en poco tiempo intentan establecer un fuerte vínculo afectivo, especialmente cuando poco después comienzan a surgir emergencias o peticiones de ayuda económica.

Nunca envíes dinero a una persona desconocida

La recomendación central de la Policía Cibernética es no realizar ningún tipo de pago a personas cuya identidad no haya sido plenamente comprobada. Esto incluye transferencias bancarias, tarjetas de regalo, criptomonedas o cualquier otro mecanismo para enviar recursos.

También se debe evitar proporcionar fotografías de documentos oficiales, información bancaria, contraseñas, códigos de autenticación u otros datos personales, ya que esta información podría utilizarse para cometer otros delitos o incluso suplantar la identidad de la víctima.

La dependencia también recomienda desconfiar particularmente de quienes solicitan dinero para permisos militares, licencias, paquetes retenidos en aduanas, gastos médicos o boletos de avión necesarios, supuestamente, para viajar y encontrarse con la persona.

¿Qué hacer si sospechas de un perfil falso?

Si durante una conversación comienzan a aparecer señales de alerta, la recomendación es suspender inmediatamente el contacto, evitar enviar más información y reportar la cuenta dentro de la propia plataforma.

También es importante conservar todas las posibles pruebas del engaño, como capturas de pantalla, nombres de usuario, fotografías, números telefónicos, correos electrónicos, enlaces, conversaciones y comprobantes de cualquier transferencia realizada.

Estos elementos pueden resultar útiles en caso de presentar una denuncia o solicitar apoyo de las autoridades. Eliminar inmediatamente todas las conversaciones podría dificultar posteriormente la reconstrucción de lo ocurrido, por lo que lo más recomendable es conservar primero la evidencia.

Las personas que identifiquen esta modalidad o consideren que ya fueron víctimas pueden comunicarse directamente con la Policía Cibernética de la Ciudad de México.