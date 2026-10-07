La Oreja de Van Gogh confirma fechas en México con Amaia Montero: ¿cuándo y dónde serán sus conciertos?

La Oreja de Van Gogh regresará a México en 2027 con Amaia Montero como vocalista. / YouTube

La agrupación española confirmó tres ciudades para su regreso a México en 2027. Amaia Montero volverá a los escenarios mexicanos como vocalista

La espera terminó para los fans de La Oreja de Van Gogh, pues la agrupación española ya confirmó las fechas y ciudades que visitará en México durante 2027, como parte de su regreso a los escenarios con Amaia Montero como vocalista. Después de anunciar que México formaría parte de su próxima gira, el grupo reveló finalmente los detalles de sus presentaciones, que contemplan conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La visita será especialmente esperada por los seguidores de la banda, ya que marcará el regreso de Amaia Montero al país al frente de La Oreja de Van Gogh.

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¿Cuándo estará La Oreja de Van Gogh en México?

La agrupación española ofrecerá cuatro conciertos en México durante el verano de 2027, distribuidos en tres ciudades: 27 de junio: Monterrey, Arena Monterrey.

2 de julio: Guadalajara, Arena VFG.

8 de julio: Ciudad de México, Palacio de los Deportes.

9 de julio: Ciudad de México, Palacio de los Deportes. Con estas presentaciones, La Oreja de Van Gogh volverá a encontrarse con el público mexicano después de su última visita al país. La gira también representa una nueva etapa para el grupo debido al regreso de Amaia Montero, quien retomó su lugar como vocalista después de varios años alejada de la agrupación.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Los seguidores que quieran asegurar un lugar en alguno de los conciertos tendrán diferentes oportunidades para comprar sus entradas a través de Ticketmaster. La primera preventa será el 13 de octubre a las 11:00 horas y estará disponible para clientes con tarjetas HSBC Premier de débito o crédito. La segunda preventa se realizará el 14 de octubre a las 11:00 horas, también a través de Ticketmaster, para quienes realicen su compra con tarjetas de crédito o débito HSBC.

Finalmente, la venta general comenzará el 15 de octubre a las 11:00 horas y en esta etapa se podrán utilizar tarjetas de cualquier banco.

Por ahora, no se han anunciado los precios oficiales de los boletos. Se espera que el costo de las entradas sea revelado antes del inicio de la primera preventa.

‘Rosas’, ‘La playa’ y ‘20 de enero’ son algunos de los éxitos que podrían formar parte del repertorio de La Oreja de Van Gogh en México / Especial

Amaia Montero vuelve a México con La Oreja de Van Gogh

Uno de los principales atractivos de esta gira será el regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh. La cantante retomó su lugar en la agrupación en 2025, después de la salida de Leire Martínez, dando paso a una nueva etapa para la banda española.