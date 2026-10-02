La Oreja de Van Gogh volverá a México en 2027 con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh confirmó que regresará a México durante el verano de 2027 como parte de su gira ‘Tantas cosas que contar’ / Víctor Castro

La agrupación española confirmó que México formará parte de su gira ‘Tantas cosas que contar’ durante el verano de 2027, aunque todavía no revela las fechas ni las ciudades en las que se presentará

Los fans mexicanos de La Oreja de Van Gogh ya pueden comenzar a prepararse, pues la agrupación española confirmó que regresará a México durante el verano de 2027 como parte de su gira ‘Tantas cosas que contar’, con Amaia Montero nuevamente como vocalista.

Amaia Montero volverá a México como vocalista de La Oreja de Van Gogh durante la gira de 2027 / Getty Images

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la banda, mediante un video en el que Xabier San Martín destacó la importancia de México dentro de su recorrido.

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“Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien, pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa”, expresó el teclista.

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Al final del mensaje, Amaia Montero confirmó la visita con una breve frase dirigida al público mexicano: “México, nos vemos el próximo verano”.

La agrupación española prepara su regreso a México, aunque todavía no revela las fechas ni las ciudades de sus presentaciones / Especial

¿Cuándo será el concierto de La Oreja de Van Gogh en México?

Por ahora, la agrupación únicamente ha confirmado que México será parte de su recorrido durante el verano de 2027. Sin embargo, todavía no se conocen las fechas exactas, las ciudades, los recintos donde se realizarán los conciertos ni la información relacionada con la venta de boletos.

De esta manera, los seguidores tendrán que esperar a un nuevo anuncio para conocer cuándo podrán volver a escuchar en vivo canciones como “Rosas”, “La playa”, “20 de enero” y “Cuídate”.

La visita a México se suma a las presentaciones que La Oreja de Van Gogh ya tiene contempladas en Latinoamérica para marzo de 2027, con paradas en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.

Amaia Montero regresa a México con La Oreja de Van Gogh

Uno de los principales atractivos de esta nueva visita será el regreso de Amaia Montero a México al frente de La Oreja de Van Gogh.

La cantante regresó oficialmente a la agrupación en octubre de 2025, después de la salida de Leire Martínez. Con ello, Montero volvió a ocupar el lugar de vocalista que desempeñó durante los primeros años de la banda y en los que se consolidaron algunos de sus temas más conocidos.

La gira ‘Tantas cosas que contar’ comenzó el 9 de mayo de 2026 en Bilbao y está planteada como un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación. Su primera etapa por Latinoamérica contempla seis países durante marzo de 2027, mientras que el calendario de la banda también incluye presentaciones en España.

La gira ‘Tantas cosas que contar’ llevará nuevamente a La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero frente al público mexicano en 2027 / EFE

¿Qué canciones podría cantar La Oreja de Van Gogh en México?

Aunque todavía no existe un setlist confirmado para las presentaciones en México, la gira incluye algunos de los temas más representativos de la agrupación, entre ellos “Rosas”, “La playa”, “Cuídate”, “20 de enero”, “Puedes contar conmigo” y “El último vals”.

La banda incluso mantiene una dinámica en su sitio oficial para que sus seguidores puedan votar por las canciones que desean escuchar durante la gira, por lo que el repertorio puede variar de una presentación a otra.

‘Rosas’, ‘La playa’ y ‘20 de enero’ son algunos de los éxitos que podrían formar parte del repertorio de La Oreja de Van Gogh en México / Especial