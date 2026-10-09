Calabazas, telarañas, esqueletos y figuras de terror comienzan a aparecer en las fachadas durante octubre. Sin embargo, si tus vecinos se quejan de los adornos o amenazan con retirarlos, conviene conocer qué límites existen en la Ciudad de México. La decoración de una vivienda no está prohibida de manera general por tratarse de Halloween o Día de Muertos, aunque ciertas instalaciones pueden incumplir normas de seguridad, convivencia o uso del espacio público.
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La diferencia está en el lugar donde se colocan los adornos y las condiciones en las que se instalan. Decorar la puerta, las ventanas o el interior de una casa no es lo mismo que colocar objetos sobre la banqueta, sujetarlos a un árbol de la calle o bloquear una salida de emergencia. En estos últimos casos, las autoridades pueden intervenir si existe una infracción a las disposiciones aplicables.
¿Te pueden multar por decorar tu casa en Halloween?
No por el simple hecho de colocar adornos, pero sí podrían existir sanciones si la instalación representa un riesgo o infringe alguna disposición vigente. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla conductas relacionadas con la obstrucción del espacio público y con la colocación de anuncios u otros elementos en mobiliario urbano, árboles y equipamiento público sin la autorización correspondiente.
Por ello, antes de instalar figuras grandes, luces, telas o estructuras, es importante verificar que permanezcan dentro de la propiedad y no bloqueen el paso peatonal. Las banquetas deben mantenerse libres para que puedan circular personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y quienes utilizan carriolas. Si la decoración invade ese espacio, la situación puede dejar de ser un asunto entre vecinos y convertirse en un problema de uso de la vía pública.
Tampoco conviene colocar adornos que impidan abrir puertas, bloqueen escaleras o dificulten el acceso a salidas de emergencia. Los materiales inflamables, las conexiones eléctricas improvisadas y las velas cerca de telas o figuras decorativas pueden aumentar el riesgo de incendio. En estos casos, las medidas de seguridad son más importantes que la temática de la decoración.
¿Qué pasa si tus vecinos quieren quitar tus adornos?
Una inconformidad vecinal no significa, por sí sola, que una persona tenga autoridad para retirar o destruir los adornos de otra vivienda. Si la decoración se encuentra dentro de una propiedad privada y no infringe alguna disposición, la molestia de un vecino no equivale automáticamente a una prohibición legal.
Si vives en un edificio o condominio, también debes revisar el reglamento interno y los acuerdos de convivencia. Puede haber disposiciones sobre el uso de pasillos, puertas, ventanas, balcones y áreas comunes. Estas reglas deben analizarse según el espacio donde se colocaron los adornos y las condiciones establecidas para las personas residentes.
Si surge una discusión, lo recomendable es dialogar y buscar una solución antes de que el problema escale. Si alguien amenaza con retirar o dañar los objetos, conviene documentar lo ocurrido y solicitar orientación a la administración del inmueble o a las autoridades competentes, según el caso. De igual forma, si los adornos obstruyen un espacio común o generan un riesgo real, es importante corregir la situación.
¿Cómo decorar sin exponerte a una sanción?
Para disfrutar Halloween y Día de Muertos sin problemas, sigue estas recomendaciones:
Mantén los adornos dentro de tu propiedad: evita invadir banquetas, calles y áreas comunes sin autorización.
No bloquees accesos ni salidas: puertas, escaleras, pasillos y rutas de evacuación deben permanecer libres.
Revisa las instalaciones eléctricas: utiliza luces en buen estado y evita conexiones improvisadas.
Aleja las llamas de los materiales inflamables: las velas encendidas no deben quedar cerca de telas, papel, cartón o figuras decorativas.
Consulta las reglas del condominio: si vives en un edificio, verifica qué está permitido en puertas, balcones y espacios compartidos.
En cuanto a las multas, no es recomendable asumir que existe una cantidad fija por decorar con calaveras, brujas o esqueletos. La sanción depende de la conducta concreta y de la disposición aplicable, no simplemente de que los adornos tengan una temática de terror. Por eso, antes de compartir cifras o pagar una multa, hay que verificar el fundamento legal y la autoridad que la impone.
En conclusión, puedes preparar tu casa para Halloween y Día de Muertos sin renunciar a la creatividad. La recomendación es mantener los adornos en espacios privados, respetar las reglas de convivencia y evitar cualquier instalación que ponga en riesgo a otras personas o interfiera con el paso peatonal. Así, los únicos sustos de octubre serán parte de la celebración.