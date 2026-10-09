Decorar tú casa no está prohibido, pero debes respetar las reglas de seguridad./ istock

Invadir banquetas, obstruir accesos o generar riesgos podría ocasionar problemas den la vía pública

Calabazas, telarañas, esqueletos y figuras de terror comienzan a aparecer en las fachadas durante octubre. Sin embargo, si tus vecinos se quejan de los adornos o amenazan con retirarlos, conviene conocer qué límites existen en la Ciudad de México. La decoración de una vivienda no está prohibida de manera general por tratarse de Halloween o Día de Muertos, aunque ciertas instalaciones pueden incumplir normas de seguridad, convivencia o uso del espacio público.

La diferencia está en el lugar donde se colocan los adornos y las condiciones en las que se instalan. Decorar la puerta, las ventanas o el interior de una casa no es lo mismo que colocar objetos sobre la banqueta, sujetarlos a un árbol de la calle o bloquear una salida de emergencia. En estos últimos casos, las autoridades pueden intervenir si existe una infracción a las disposiciones aplicables.

Las sanciones dependen de la ley que se incumpla./istock

¿Te pueden multar por decorar tu casa en Halloween?

No por el simple hecho de colocar adornos, pero sí podrían existir sanciones si la instalación representa un riesgo o infringe alguna disposición vigente. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla conductas relacionadas con la obstrucción del espacio público y con la colocación de anuncios u otros elementos en mobiliario urbano, árboles y equipamiento público sin la autorización correspondiente.

Por ello, antes de instalar figuras grandes, luces, telas o estructuras, es importante verificar que permanezcan dentro de la propiedad y no bloqueen el paso peatonal. Las banquetas deben mantenerse libres para que puedan circular personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y quienes utilizan carriolas. Si la decoración invade ese espacio, la situación puede dejar de ser un asunto entre vecinos y convertirse en un problema de uso de la vía pública.

Tampoco conviene colocar adornos que impidan abrir puertas, bloqueen escaleras o dificulten el acceso a salidas de emergencia. Los materiales inflamables, las conexiones eléctricas improvisadas y las velas cerca de telas o figuras decorativas pueden aumentar el riesgo de incendio. En estos casos, las medidas de seguridad son más importantes que la temática de la decoración.

Evitar colocar esqueletos, telas o figuras que bloqueen banquetas y accesos./istock

¿Qué pasa si tus vecinos quieren quitar tus adornos?

Una inconformidad vecinal no significa, por sí sola, que una persona tenga autoridad para retirar o destruir los adornos de otra vivienda. Si la decoración se encuentra dentro de una propiedad privada y no infringe alguna disposición, la molestia de un vecino no equivale automáticamente a una prohibición legal.

Si vives en un edificio o condominio, también debes revisar el reglamento interno y los acuerdos de convivencia. Puede haber disposiciones sobre el uso de pasillos, puertas, ventanas, balcones y áreas comunes. Estas reglas deben analizarse según el espacio donde se colocaron los adornos y las condiciones establecidas para las personas residentes.

Si surge una discusión, lo recomendable es dialogar y buscar una solución antes de que el problema escale. Si alguien amenaza con retirar o dañar los objetos, conviene documentar lo ocurrido y solicitar orientación a la administración del inmueble o a las autoridades competentes, según el caso. De igual forma, si los adornos obstruyen un espacio común o generan un riesgo real, es importante corregir la situación.

Revisar el reglamento interno antes de decorar puertas, balcones o áreas comunes./istock

¿Cómo decorar sin exponerte a una sanción?

Para disfrutar Halloween y Día de Muertos sin problemas, sigue estas recomendaciones: Mantén los adornos dentro de tu propiedad: evita invadir banquetas, calles y áreas comunes sin autorización.

No bloquees accesos ni salidas: puertas, escaleras, pasillos y rutas de evacuación deben permanecer libres.

Revisa las instalaciones eléctricas: utiliza luces en buen estado y evita conexiones improvisadas.

Aleja las llamas de los materiales inflamables: las velas encendidas no deben quedar cerca de telas, papel, cartón o figuras decorativas.

Consulta las reglas del condominio: si vives en un edificio, verifica qué está permitido en puertas, balcones y espacios compartidos.

Mantener libres las salidas de emergencia y evita las conexiones eléctricas improvisadas./ixtock

En cuanto a las multas, no es recomendable asumir que existe una cantidad fija por decorar con calaveras, brujas o esqueletos. La sanción depende de la conducta concreta y de la disposición aplicable, no simplemente de que los adornos tengan una temática de terror. Por eso, antes de compartir cifras o pagar una multa, hay que verificar el fundamento legal y la autoridad que la impone.