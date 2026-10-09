Sheinbaum se reúne con Ronald Johnson y habla sobre el comercio entre México y EU

La presidenta recibió al embajador estadounidense y a empresarios en Palacio Nacional para hablar sobre inversiones y la importancia de mantener los vínculos comerciales entre ambos países

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el jueves 8 de octubre con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, y representantes de la Cámara de Comercio estadounidense. El encuentro se realizó en Palacio Nacional y tuvo como tema central la relación económica entre ambas naciones.

Después de la reunión, la mandataria destacó la importancia de mantener la confianza de las empresas estadounidenses que invierten en México. También señaló que una relación comercial sólida contribuye al bienestar de los dos países.

¿De qué hablaron Sheinbaum y Ronald Johnson?

A través de sus redes sociales, Sheinbaum explicó que durante el encuentro conversaron sobre las condiciones para atraer inversiones estadounidenses y fortalecer el intercambio comercial. En la reunión participaron empresarios mexicanos con inversiones en Estados Unidos y representantes de compañías estadounidenses con operaciones en México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también acudió al encuentro. Aunque la presidenta compartió los temas generales de la conversación, no detalló todos los acuerdos que se discutieron durante la reunión.

Claudia Sheinbaum se reunió con el embajador Ronald Johnson en Palacio Nacional./@claudiasheinbaum

¿Por qué es importante la relación comercial entre México y EU?

Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de México. Por eso, mantener el intercambio de productos y las inversiones resulta importante para las empresas de ambos países, especialmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).