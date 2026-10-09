El Tribunal Electoral dejó sin efecto una determinación del INE relacionada con las llamadas boletas planchadas / Especial

Un especialista explica por qué estos documentos generan controversia y advierte sobre posibles irregularidades electorales

La controversia por las llamadas boletas planchadas volvió a colocar bajo la lupa al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitiera una resolución que revoca una decisión del organismo electoral relacionada con el tratamiento de estos documentos. El caso abrió una discusión sobre las condiciones necesarias para reconocer la validez de los votos y los mecanismos que deben seguir las autoridades para garantizar certeza durante los procesos electorales.

De acuerdo con el abogado especializado en materia electoral Fernando Gesto, la intervención del Tribunal representa una corrección a una determinación que había generado cuestionamientos sobre el procedimiento para revisar determinadas boletas. El especialista explicó que uno de los principios fundamentales de una elección es que los sufragios deben cumplir las condiciones establecidas por la legislación, por lo que consideró improcedente abrir la posibilidad de contabilizar documentos que no satisfagan dichos requisitos.

La controversia por las llamadas boletas planchadas volvió a colocar bajo la lupa al INE / Especial

¿Qué son las boletas planchadas y por qué generan polémica?

La controversia gira alrededor de las denominadas boletas planchadas, expresión utilizada en el debate sobre documentos electorales cuya validez fue cuestionada. Según la explicación ofrecida por Fernando Gesto, el punto central no es únicamente el estado de las boletas, sino la posibilidad de que se consideren votos válidos cuando no se cumplieron las condiciones necesarias para su incorporación al cómputo electoral.

El especialista señaló que el problema surgió después de una votación dividida dentro del INE, mediante la cual se planteó que estas boletas fueran reservadas para que posteriormente el Consejo Distrital determinara si podían contabilizarse. A su juicio, esa posibilidad introducía incertidumbre en un procedimiento que debe desarrollarse bajo reglas claras y previamente establecidas, especialmente cuando se trata de reconocer o descartar sufragios.

En entrevista con El Heraldo Radio, el abogado respaldó la intervención del Tribunal Electoral y sostuvo que la decisión debió tomarse desde el principio para evitar interpretaciones que pudieran comprometer la certeza del proceso.

"La decisión de hoy sobre las boletas planchadas creo que fue la correcta y la que debió de haber sido", afirmó Gesto en entrevista para El Heraldo Radio.

La propuesta analizada por el INE contemplaba reservar las boletas 'planchadas' para una revisión posterior / Especial

¿Por qué no deberían contarse las boletas fuera de la urna?

Uno de los argumentos centrales expuestos por Fernando Gesto está relacionado con la necesidad de que los votos hayan sido depositados correctamente en las urnas. Desde su interpretación de la normativa electoral, los documentos que no cumplen con ese requisito no deben incorporarse al conteo, ya que hacerlo podría generar dudas sobre su procedencia y sobre las condiciones en las que fueron utilizados.

"Lo que pasaba es que para que un voto sea válido, en primer lugar, tiene que estar en la urna. Si no, son votos inutilizados y ni se deben de contar", agregó el especialista.

La discusión adquirió relevancia porque la propuesta inicialmente analizada por el INE contemplaba reservar las boletas cuestionadas para una revisión posterior. Sin embargo, el abogado consideró que trasladar al Consejo Distrital la decisión sobre su validez podía abrir espacio a interpretaciones contrarias a los principios de certeza y legalidad que deben regir las elecciones.

Con la resolución del Tribunal Electoral, quedó revocada la determinación cuestionada del INE, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. Para Gesto, la intervención representa una medida necesaria para impedir que se normalicen procedimientos que, desde su perspectiva, podrían recordar prácticas electorales irregulares del pasado.

El Tribunal Electoral ha flexibilizado algunos criterios relacionados con estas conductas / Especial

Tribunal Electoral también enfrenta debate por actos anticipados de campaña

Además de pronunciarse sobre las boletas planchadas, Fernando Gesto abordó otro asunto que considera preocupante para el desarrollo de las próximas contiendas: los actos anticipados de campaña y las estrategias utilizadas por figuras políticas para posicionarse públicamente antes de los periodos establecidos por la legislación.

El abogado advirtió que algunas personas comienzan a promover aspiraciones electorales cuando todavía no cuentan formalmente con una precandidatura o candidatura. En su opinión, esta práctica puede convertirse en una forma de evadir las restricciones de la normativa, debido a que permite obtener exposición pública antes de que todos los participantes puedan competir bajo las mismas condiciones.

"Es una simulación total de las candidaturas, que aunque todavía no son ni precandidatos, ya están hablando de candidaturas, ya se está hablando de elecciones", sostuvo el abogado.

Aunque señaló que el Tribunal Electoral ha flexibilizado algunos criterios relacionados con estas conductas, el especialista insistió en que las disposiciones legales siguen estableciendo límites para evitar ventajas indebidas entre los participantes de una elección.