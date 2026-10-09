Vecinos señalan que el animal podría ser una pitón que escapó de una vivienda; el gobierno municipal pidió no acercarse ni intentar capturarlo

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, alertó sobre la presencia de un reptil suelto en la colonia Lomas Lindas y pidió a la población extremar precauciones. De acuerdo con el aviso municipal, se desconoce la especie del animal, por lo que las autoridades exhortaron a evitar cualquier acercamiento y reportar de inmediato los avistamientos.

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A través de un comunicado, el gobierno local recomendó mantener la calma y no intentar atrapar al ejemplar por cuenta propia. Para informar sobre su posible ubicación, las autoridades pusieron a disposición los teléfonos 55 3622 1004 y 55 3622 1005, con el objetivo de facilitar la atención del reporte.

Vecinos señalan que podría tratarse de una pitón

Aunque el municipio no ha confirmado qué tipo de reptil se encuentra fuera de su hábitat, una vecina publicó en redes sociales que el animal sería una pitón que escapó de una vivienda ubicada en la calle Mar de Creta. Según su testimonio, elementos de Bomberos acudieron a buscarla, pero no consiguieron localizarla durante el primer intento.

La mujer también afirmó que el presunto dueño del animal apareció después, aunque dejó de responder. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades municipales, por lo que todavía no se cuenta con información oficial sobre la especie, el tamaño del reptil o las circunstancias exactas de su escape.

Ante la posibilidad de que el animal continúe en la zona, se recomienda a los habitantes de Lomas Lindas mantenerse atentos, evitar acercarse a lugares donde pudiera esconderse y procurar que niñas, niños y mascotas permanezcan alejados. No se debe intentar capturarlo, golpearlo ni acorralarlo, ya que una reacción defensiva podría aumentar el riesgo de una mordedura.

Vecinos señalan que podría tratarse de una pitón./istock

¿Qué hacer si encuentras una serpiente?

Si una persona se encuentra con una serpiente, la recomendación principal es alejarse lentamente y mantener una distancia segura. No hay que intentar tocarla, ahuyentarla con palos o escobas ni bloquearle el paso. Aunque no se conozca la especie, lo más seguro es tratarla como un animal potencialmente peligroso y solicitar apoyo de Protección Civil o Bomberos.

También es importante retirar a otras personas del área sin provocar movimientos bruscos ni intentar manipular al reptil. Si es posible hacerlo desde un lugar seguro, una fotografía tomada a distancia podría ayudar a identificarlo, pero no se debe acercar para conseguirla. La captura y el resguardo deben quedar a cargo de personal capacitado.

¿Qué hacer si ves una serpiente? Mantén la distancia y solicita ayuda de Protección Civil o Bomberos./istock

¿Qué hacer ante una mordedura de serpiente?

En caso de mordedura, se debe llamar al 911 y solicitar atención médica de inmediato. Mientras llega la ayuda, es importante mantener a la persona lo más quieta posible, retirar anillos, pulseras o prendas ajustadas antes de que aumente la inflamación y evitar que camine si puede trasladarse con ayuda.

No se debe cortar la herida, succionar el veneno, colocar torniquetes ni aplicar remedios caseros. Tampoco hay que intentar atrapar o matar a la serpiente. Si puede obtenerse una fotografía sin acercarse ni correr riesgos, esta podría ayudar al personal médico a identificar al animal, pero la atención de la persona afectada debe ser la prioridad.