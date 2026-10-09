Un automóvil cayó en un enorme socavón en la unidad habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para realizar las maniobras de rescate del vehículo.
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El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lerdo y Manuel González, donde la unidad quedó dentro del hundimiento formado en la vía pública.
Tras recibir el reporte de la emergencia, los servicios de atención acudieron al sitio para llevar a cabo las labores necesarias para recuperar el automóvil, que terminó en el interior del socavón.
A través de sus redes sociales, @Bomberos_CDMX informó sobre su intervención en la zona y confirmó que no hubo personas lesionadas durante el incidente.
“Acudimos a la colonia Tlatelolco, en @AlcCuauhtemocMx, para atender un rescate de vehículo que se encontró en la vía pública en el interior de un socavón. Sin lesionados”.
Hasta el momento, la información compartida por los bomberos se centra en las labores de rescate y en la ausencia de personas heridas. No se cuenta con información confirmada sobre las causas que originaron el hundimiento ni sobre posibles afectaciones adicionales en el área.
El incidente vuelve a poner la atención sobre las condiciones del pavimento en la capital, donde la aparición de hundimientos puede representar un riesgo para automovilistas y peatones. Sin embargo, será necesario contar con información oficial para conocer si en este caso se realizarán revisiones o trabajos adicionales en el punto donde cayó el vehículo.