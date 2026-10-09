Un automóvil cayó en un enorme socavón en la colonia Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México / Especial

Un vehículo terminó dentro de un hundimiento en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y recuperar la unidad; no se reportaron personas lesionadas.

Un automóvil cayó en un enorme socavón en la unidad habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para realizar las maniobras de rescate del vehículo.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lerdo y Manuel González, donde la unidad quedó dentro del hundimiento formado en la vía pública.

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Tras recibir el reporte de la emergencia, los servicios de atención acudieron al sitio para llevar a cabo las labores necesarias para recuperar el automóvil, que terminó en el interior del socavón.

4. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc, donde un vehículo quedó atrapado en el interior de un socavón / X: @luismiguelbaraa

A través de sus redes sociales, @Bomberos_CDMX informó sobre su intervención en la zona y confirmó que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

“Acudimos a la colonia Tlatelolco, en @AlcCuauhtemocMx, para atender un rescate de vehículo que se encontró en la vía pública en el interior de un socavón. Sin lesionados”.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a Tlatelolco para realizar las labores de rescate del vehículo que terminó dentro de un socavón / X: @Bomberos_CDMX

Hasta el momento, la información compartida por los bomberos se centra en las labores de rescate y en la ausencia de personas heridas. No se cuenta con información confirmada sobre las causas que originaron el hundimiento ni sobre posibles afectaciones adicionales en el área.

Un socavón en calles de Tlatelolco provocó que un automóvil cayera en su interior; bomberos realizaron maniobras para atender la emergencia / X: @Bomberos_CDMX