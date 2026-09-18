En la Ciudad de México, los bomberos reciben en promedio 30 reportes diarios relacionados con incidentes de gas y electricidad, de acuerdo con el director general de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como el Jefe Vulcano. Las emergencias se concentran principalmente en zonas habitacionales y aumentan durante la temporada de frío.
El funcionario explicó que una fuga de gas puede convertirse en una explosión cuando entra en contacto con una fuente de electricidad, debido a que una chispa puede provocar una deflagración. Además, señaló que las zonas con mayor población y actividad comercial presentan más riesgos debido al mayor consumo de combustible.
Estas son las alcaldías con más reportes
Entre las demarcaciones donde se concentra el mayor número de reportes se encuentran Iztapalapa, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Benito Juárez. Los incidentes se presentan con mayor frecuencia en viviendas que en locales comerciales o negocios.
De acuerdo con Pérez Cova, los reportes también aumentan durante los meses de frío. La situación comienza a intensificarse desde septiembre y puede mantenerse hasta enero, debido, entre otros factores, al mayor uso de combustible para preparar alimentos calientes.
Bomberos revisan instalaciones para prevenir accidentes
Después de la explosión registrada en un inmueble de la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, que dejó dos personas sin vida, las autoridades capitalinas destacaron las acciones preventivas que se realizan para reducir este tipo de riesgos.
A través del programa Bomberos en Casa, personal especializado realiza revisiones gratuitas de instalaciones de gas en los domicilios. Desde diciembre de 2024 y hasta septiembre de 2026, aproximadamente 11 mil hogares han recibido este servicio. También se cuenta con un padrón de instaladores capacitados y certificados, además de cursos para saber cómo reaccionar ante una emergencia.