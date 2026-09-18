¡Alerta en CDMX! Bomberos atienden 30 fugas de gas cada día y estas son las alcaldías con más reportes

El Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó sobre el promedio de emergencias que atienden los bomberos capitalinos./Especial

Las emergencias relacionadas con el gas se han convertido en uno de los incidentes más frecuentes que atiende el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México

En la Ciudad de México, los bomberos reciben en promedio 30 reportes diarios relacionados con incidentes de gas y electricidad, de acuerdo con el director general de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como el Jefe Vulcano. Las emergencias se concentran principalmente en zonas habitacionales y aumentan durante la temporada de frío.

Una fuga de gas puede convertirse en una emergencia mayor cuando entra en contacto con una chispa eléctrica./@pixabay

El funcionario explicó que una fuga de gas puede convertirse en una explosión cuando entra en contacto con una fuente de electricidad, debido a que una chispa puede provocar una deflagración. Además, señaló que las zonas con mayor población y actividad comercial presentan más riesgos debido al mayor consumo de combustible.

Bomberos de la Ciudad de México atienden diariamente decenas de reportes relacionados con fugas de gas./@pixabay

Estas son las alcaldías con más reportes

Entre las demarcaciones donde se concentra el mayor número de reportes se encuentran Iztapalapa, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Benito Juárez. Los incidentes se presentan con mayor frecuencia en viviendas que en locales comerciales o negocios.

De acuerdo con Pérez Cova, los reportes también aumentan durante los meses de frío. La situación comienza a intensificarse desde septiembre y puede mantenerse hasta enero, debido, entre otros factores, al mayor uso de combustible para preparar alimentos calientes.

Iztapalapa y Venustiano Carranza se encuentran entre las alcaldías con mayor número de reportes por incidentes relacionados con gas./@pixabay

Bomberos revisan instalaciones para prevenir accidentes

Después de la explosión registrada en un inmueble de la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, que dejó dos personas sin vida, las autoridades capitalinas destacaron las acciones preventivas que se realizan para reducir este tipo de riesgos.