Las imágenes del estallido en un taller de pirotecnia de Tlaxcala comenzaron a circular en redes sociales. El joven clarinetista perdió la vida horas después del accidente

Un video que muestra la explosión de un taller de pirotecnia en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala, comenzó a circular en redes sociales tras confirmarse la muerte de Juan David Barranco Morales, clarinetista de La Imparable Banda Dos Reinas, quien falleció a los 22 años. El accidente ocurrió la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026, mientras el joven se encontraba trabajando en el establecimiento, donde resultó gravemente herido.

Las imágenes, difundidas por el medio Índice Media, muestran una fuerte detonación seguida de una columna de humo blanco que se eleva desde el inmueble. La grabación fue realizada a cierta distancia del lugar y permite observar la magnitud del estallido que sorprendió a los habitantes de la zona. Aunque el material muestra la explosión, no registra el momento en que falleció el músico, pues su muerte ocurrió posteriormente en un hospital.

La tragedia llamó especialmente la atención después de que se diera a conocer la identidad de la víctima, ya que Juan David combinaba su trabajo en la elaboración de pirotecnia con su participación en una agrupación de música regional mexicana. Sus compañeros confirmaron su fallecimiento mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde lamentaron la pérdida de quien, además de compartir el escenario con ellos, era considerado un amigo cercano.

¿Qué muestra el video de la explosión donde murió el músico Juan David Barranco?

El accidente ocurrió minutos después de las 17:10 horas, en un taller ubicado sobre un camino de terracería, aproximadamente a 300 metros de la carretera Ixtenco-Zitlaltepec, en los límites de ambos municipios. La detonación se escuchó en los alrededores y provocó que habitantes de comunidades cercanas alertaran a los servicios de emergencia a través del 911.

Un video difundido en redes sociales muestra la fuerte explosión en el taller de pirotecnia donde trabajaba el joven músico./ RS

Tras el reporte, elementos de Protección Civil, bomberos, paramédicos y personal de seguridad se trasladaron al inmueble para atender la emergencia. A su llegada encontraron daños ocasionados por la explosión y comenzaron las labores para auxiliar a las personas afectadas, además de revisar el lugar ante la posibilidad de que hubiera más material pirotécnico que representara un peligro.

Juan David fue una de las personas que sufrió las consecuencias más graves del estallido. Debido a sus lesiones, los paramédicos determinaron que necesitaba atención médica urgente y lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar de Huamantla, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, durante la noche del miércoles se confirmó que el joven músico había perdido la vida.

Además del fallecimiento del clarinetista, los primeros reportes dieron cuenta de dos personas lesionadas y tres más que recibieron atención por crisis nerviosas. Las autoridades también realizaron trabajos para asegurar el perímetro y evitar que habitantes ingresaran al inmueble mientras continuaban las labores de emergencia.

Sobre la grabación difundida en internet, la publicación que acompañó las imágenes señaló: “Por causas desconocidas, en taller para la elaboración de artificios pirotécnicos ubicado entre Zitlaltepec e Ixtenco se registra fuerte estallido”. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó la detonación, por lo que las causas del accidente continúan bajo investigación.

La Imparable Banda Dos Reinas despide a Juan David Barranco tras su trágica muerte

La noticia provocó tristeza entre los seguidores de La Imparable Banda Dos Reinas, agrupación de la que Juan David formaba parte como clarinetista. A través de sus redes sociales, los músicos compartieron un mensaje para recordar a su compañero y agradecer las muestras de cariño que comenzaron a recibir después de que se conociera lo ocurrido.

"La Imparable Banda Dos Reinas lamenta profundamente la partida de nuestro gran amigo, hermano y compañero Juan David Barranco Morales. Hoy nos toca despedir a un gran músico y, sobre todo, a un gran ser humano que dejó una huella en nuestra banda", escribió el grupo al confirmar la muerte del joven.

La agrupación también recordó las experiencias compartidas con Juan David y destacó la alegría que transmitía durante su convivencia con los demás integrantes. Los mensajes de condolencias no tardaron en aparecer entre sus seguidores, quienes lamentaron que el músico perdiera la vida a tan corta edad.

La Imparable Banda Dos Reinas confirmó la muerte de Juan David Barranco Morales y le dedicó un emotivo mensaje de despedida./ RS