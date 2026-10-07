El cantautor falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años en Buenos Aires / Especial

Su familia confirmó la noticia y despidió a una de las voces más emblemáticas de la canción popular latinoamericana

El mundo de la música latinoamericana está de luto. Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente simplemente como Piero, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años, dejando atrás una trayectoria de más de medio siglo y canciones que consiguieron trascender generaciones, fronteras e incluso contextos políticos. El artista nacido en Italia y radicado desde niño en Argentina permanecía internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires durante sus últimos días.

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La noticia fue confirmada por la familia del cantautor mediante sus redes sociales. En el mensaje, sus seres queridos destacaron el legado musical y el mensaje de paz que Piero construyó durante décadas de carrera.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”.

Piero murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años / Especial

La muerte del intérprete de “Mi viejo” provocó reacciones entre seguidores y figuras vinculadas con la música, especialmente porque el artista se había mantenido profesionalmente activo. Apenas en abril de este año había regresado a los escenarios en Colombia con un espectáculo alrededor de La sinfonía inconclusa del mar, acompañado por actores, bailarines y su banda.

¿De qué murió Piero?

Hasta el momento, la familia de Piero no ha informado públicamente una causa médica específica de su fallecimiento. Los primeros reportes coinciden en que el músico había permanecido internado durante sus últimos días en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero no se ha dado a conocer oficialmente qué enfermedad o complicación provocó su muerte.

Algunas informaciones señalan que atravesaba un delicado estado de salud, mientras que otros reportes indican que permaneció hospitalizado durante aproximadamente dos días antes de morir.

La hospitalización tomó especial relevancia debido a que Piero continuaba relacionado con diferentes proyectos artísticos. Incluso días antes de su fallecimiento había celebrado públicamente que Saint Laurent utilizara su voz durante la presentación de su colección de verano 2027 en París, donde fue incorporado el tema “Io Vengo”.

El cantante estaba vigente dentro de la música y continuaba realizando presentaciones / Especial

“Mi voz suena ahí, pausada y melancólica”, escribió el cantante al agradecer la inclusión.

Piero permaneció activo hasta sus últimos meses

A pesar de su edad, el cantautor continuaba ligado a los escenarios. Durante abril de 2026 realizó una serie de presentaciones en Bogotá, Colombia, país en el que construyó una relación especialmente cercana con el público a lo largo de su carrera.

Uno de aquellos proyectos estuvo basado en “La sinfonía inconclusa del mar”, trabajo dirigido originalmente al público infantil y convertido con el paso de los años en otra de las obras reconocidas dentro de su catálogo. Para las presentaciones estuvo acompañado por músicos, actores y bailarines.

El músico había permanecido internado durante sus últimos días / Especial

Piero pertenecía a una generación de cantautores que convirtió la música no solamente en entretenimiento, sino también en una herramienta para hablar de desigualdad, paz, injusticia y conflictos políticos y sociales.

¿Quién fue Piero Antonio Franco De Benedictis?

Piero nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, aunque llegó a Argentina siendo niño y fue en ese país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística. Con el paso de los años se convirtió en una figura reconocida en diferentes países de América Latina gracias a una combinación de canción popular, trova, rock y composiciones de contenido social.

Uno de los momentos que definió su carrera llegó con “Mi viejo”, canción publicada a finales de la década de los 60 y creada junto al poeta y periodista José Tcherkaski. La sencillez de su letra y la manera de retratar el paso del tiempo en la figura de un padre hicieron que la composición trascendiera generaciones y se convirtiera en una de las piezas más identificables de Piero.

Su repertorio, sin embargo, fue mucho más amplio. Canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Soy pan, soy paz, soy más”, “Pedro Nadie” y “Manso y tranquilo” ayudaron a construir una identidad musical en la que las historias personales convivían con preocupaciones sociales y políticas.

La música de Piero también tuvo una fuerte carga política

Durante la década de los 70, Piero comenzó a abordar con mayor intensidad temas relacionados con pobreza, desigualdad, autoritarismo y violencia, en medio de uno de los periodos políticos más complejos de la historia argentina.

“Para el pueblo lo que es del pueblo” terminó convirtiéndose en una de las composiciones emblemáticas de esa etapa. Su obra adquirió una dimensión que iba más allá de la música y terminó asociándose con las demandas sociales y el clima político de aquellos años.

Tras el golpe de Estado de 1976, Piero abandonó Argentina y vivió parte de la última dictadura militar desde el exilio. Regresó al país en 1981, dos años antes de la recuperación democrática, cuando muchas de sus composiciones ya se habían transformado en testimonios musicales de aquella época.

Con el regreso de la democracia, volvió a encontrarse con un público que había otorgado nuevos significados a sus canciones. Su carrera mantuvo desde entonces una fuerte presencia regional y encontró seguidores especialmente fieles en países como Colombia, además de Argentina y otros puntos de América Latina.

“Mi viejo”, la canción que convirtió a Piero en una voz generacional

Aunque Piero construyó un catálogo amplio, resulta prácticamente imposible separar su nombre de “Mi viejo”. Publicada en 1969, la canción se convirtió en un clásico de la música en español y fue reinterpretada a lo largo de las décadas por distintos artistas.

La composición consiguió conectar con distintas generaciones por su retrato sencillo de la relación entre un hijo y su padre, así como por su reflexión sobre la edad, el paso del tiempo y las diferencias generacionales.