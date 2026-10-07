Muere Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio impulsó las protestas por la vivienda en España

Maricarmen Abascal, de 87 años, murió este 7 de octubre después de permanecer hospitalizada desde su desahucio / Redes Sociales

Sumario: Maricarmen Abascal permaneció hospitalizada desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de la vivienda donde vivió durante siete décadas; había conseguido un acuerdo para regresar, pero falleció antes de recibir el alta.

Maricarmen Abascal, de 87 años, murió este miércoles 7 de octubre en Madrid, después de permanecer hospitalizada desde que fue desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre.

Podría interesarte Contra Hospitalizan a Olga Sana tras confirmar nuevamente cáncer de mama

El fallecimiento fue comunicado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y posteriormente confirmado por distintos medios españoles y Reuters. Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente una causa médica específica de su muerte.

El desalojo de Maricarmen ocurrió el 23 de septiembre en el distrito de Retiro, en Madrid / Redes Sociales

Podría interesarte Contra Muere Eva Marie Saint a los 102 años, actriz ganadora del Oscar y estrella de clásicos de Hollywood

¿Quién era Maricarmen Abascal?

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, vivió durante alrededor de siete décadas en un inmueble ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, Madrid.

Su desahucio fue ejecutado el 23 de septiembre de 2026, después de varios intentos para evitar que abandonara la vivienda. Tras el desalojo, fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada durante 15 días.

El caso rápidamente dejó de ser solamente una disputa relacionada con una vivienda y comenzó a generar movilizaciones en distintas partes de España.

Del desahucio a las protestas por la vivienda

Después de que Maricarmen fuera desalojada, se realizaron manifestaciones para exigir medidas contra los desahucios y el aumento de los alquileres.

Una de las principales movilizaciones ocurrió en la Puerta del Sol de Madrid, donde se instaló una acampada para reclamar acciones ante la crisis de vivienda. El caso de la mujer de 87 años se convirtió en uno de los elementos que llevaron el debate sobre el acceso a la vivienda al centro de la discusión política española.

Manifestantes instalaron una acampada en la Puerta del Sol para exigir medidas ante la crisis de vivienda en España / Redes Sociales

Durante su hospitalización, Maricarmen también envió mensajes a quienes participaban en las protestas. Una de las frases que posteriormente recordó el Sindicato de Inquilinas fue:

“Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.

Maricarmen sí había conseguido regresar a su casa

Cinco días después del desahucio, el 28 de septiembre, representantes de Maricarmen y la empresa propietaria, Urbagestión, llegaron a un acuerdo con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

El pacto contemplaba un nuevo contrato de alquiler por ocho años y establecía que la renta no superaría el 30% de los ingresos netos de Maricarmen.

La mujer aceptó el acuerdo, pero para volver a su vivienda necesitaba recibir primero el alta del Hospital Gregorio Marañón. Sin embargo, ese momento nunca llegó y permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento.

Maricarmen había alcanzado un acuerdo para regresar a su vivienda, pero falleció antes de recibir el alta hospitalaria / Redes Sociales

Tras conocer la noticia, el Sindicato de Inquilinas calificó la solución como un acuerdo que había llegado demasiado tarde y señaló que se trató de una situación que pudo haberse evitado.

El caso llegó al debate político

Las movilizaciones también tuvieron repercusiones en la política española. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó medidas relacionadas con la vivienda y posteriormente el Congreso rechazó dos decretos el 2 de octubre.

El caso de Maricarmen llegó al debate político español en medio de las protestas por el acceso a la vivienda / Redes Sociales

Después de ese rechazo, Sánchez anunció elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre de 2026.

Además, el Boletín Oficial del Estado publicó este 7 de octubre el Real Decreto-ley 29/2026, que contempla medidas relacionadas con la función social de la vivienda y el aumento de la oferta asequible. El documento menciona expresamente el caso de María del Carmen Abascal y la respuesta social que generó su desahucio.

¿Qué dijeron las autoridades tras su muerte?

Pedro Sánchez expresó sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a Maricarmen.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que su caso había contribuido a generar conciencia sobre la situación de la vivienda en España.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, afirmó que Maricarmen se convirtió en un símbolo de las dificultades que enfrentan familias, personas mayores y jóvenes para acceder a una vivienda o conservarla.

Muere Maricarmen a los 87 años, símbolo de las protestas por la vivienda en España / Redes Sociales

No se ha informado la causa de su muerte

Maricarmen falleció en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el día de su desahucio.

Hasta ahora, no existe información oficial sobre una causa médica específica de su fallecimiento. Por ello, con los datos disponibles, no puede establecerse una relación médica directa entre el desalojo y su muerte.