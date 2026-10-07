La comediante Bettyna Salazar, conocida por interpretar a Olga Sana, fue hospitalizada este miércoles 7 de octubre de 2026 para someterse a una cirugía, luego de que recientemente confirmó que nuevamente enfrenta cáncer de mama.
Olga Sana confirma que tiene cáncer nuevamente tras 11 años: será sometida a una mastectomía
La actriz había informado a finales de septiembre que una biopsia realizada después de detectar una anomalía en su seno izquierdo confirmó el regreso de la enfermedad, aproximadamente 11 años después de su primer diagnóstico.
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¿Cuándo descubrió nuevamente el cáncer?
Bettyna Salazar ha compartido parte de su proceso médico con sus seguidores. Durante sus revisiones y estudios de seguimiento, los médicos encontraron una “bolita” en el seno izquierdo, por lo que fue necesario realizar una biopsia.
Después de conocer los resultados, la comediante confirmó el diagnóstico y explicó que, pese a la noticia, existía un aspecto positivo al haberlo detectado a tiempo.
“Chamacos y medios de comunicación: el resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, dijo.
A partir de este resultado, los médicos le indicaron que tendría que someterse nuevamente a una mastectomía.
Olga Sana se muestra optimista ante la cirugía
Aunque la noticia representa un nuevo proceso médico, Salazar aseguró que mantiene una actitud positiva y confía en salir adelante.
“Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”, expresó.
La comediante también destacó el respaldo que ha recibido de sus seguidores durante esta etapa.
“Tendrán Olga Sana para mucho, mucho tiempo”, aseguró.
La fecha de la intervención todavía no se había definido cuando anunció su nuevo diagnóstico; sin embargo, la noche del 6 de octubre informó que sería hospitalizada al día siguiente.
¿Qué dijo Olga Sana antes de ingresar al hospital?
A través de sus redes sociales, Bettyna explicó que ingresaría al hospital durante las primeras horas del miércoles para realizarse la intervención.
“Me interno a las 8 de la mañana y mañana mismo es la cirugía (miércoles 7 de octubre)”, explicó.
La comediante también señaló que los resultados de la operación serían importantes para determinar cuál será la siguiente etapa de su tratamiento.
“Necesito de sus oraciones, la cirugía es decisiva para saber si va a haber quimios, si va a haber radios, o qué va a pasar”, detalló.
De esta manera, será después de la cirugía cuando sus especialistas podrán determinar los siguientes pasos de su atención médica.
Olga Sana ya había enfrentado cáncer de mama
Este no es el primer diagnóstico de cáncer de mama que recibe Bettyna Salazar. La comediante recordó que hace aproximadamente 11 años atravesó por la enfermedad y logró recuperarse.
Desde entonces, ha compartido públicamente parte de su experiencia y ha hablado sobre la importancia de las revisiones médicas. En esta ocasión, precisamente uno de sus estudios de seguimiento permitió detectar la nueva anomalía.
La comediante también ha mantenido informados a sus seguidores sobre su proceso y ha pedido acompañamiento durante esta nueva etapa.
Por ahora, se espera que Olga Sana comparta una actualización sobre su estado de salud después de la cirugía.