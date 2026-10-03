Tenía 30 años y realizaba una presentación en una fiesta en Huaycán, Perú, cuando fue atacado

Una presentación musical terminó en tragedia la noche del pasado 1 de octubre en Perú. Andy Torres, cantante de cumbia cuyo nombre era Cristian Anderson Torres Zamora, fue asesinado a balazos mientras ofrecía un show privado en Huaycán, distrito de Ate, en Lima, luego de que dos hombres presuntamente se mezclaran entre los asistentes antes de abrir fuego contra el artista.

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El cantante tenía 30 años y había sido contratado para presentarse durante aproximadamente dos horas en una fiesta de cumpleaños. Los primeros reportes señalan que llevaba alrededor de una hora sobre el escenario cuando ocurrió el ataque. Andy Torres recibió varios disparos y murió en el lugar antes de poder recibir atención médica. Algunos reportes señalan que habría recibido hasta siete impactos, aunque las investigaciones continúan para establecer todos los detalles del crimen.

Andy Torres fue asesinado a balazos mientras ofrecía un show privado en Huaycán, distrito de Ate, en Lima / Especial

¿Cómo fue asesinado el cantante Andy Torres?

De acuerdo con la información preliminar recopilada por medios peruanos, los presuntos agresores habrían permanecido entre las personas que se encontraban en la celebración antes de sacar armas y disparar contra el cantante. Después de la agresión, los sospechosos escaparon por diferentes rutas, mientras los asistentes abandonaban el lugar y se solicitaba la presencia de las autoridades.

El ataque dejó además a otra persona herida. Se trata de Edison Daniel Peceros Gago, de 29 años, integrante del equipo que acompañaba al cantante. La información inicial señala que habría intentado proteger a Torres y recibió un disparo en el brazo, aunque las autoridades deberán determinar las circunstancias precisas mediante testimonios y peritajes.

Elementos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar e iniciaron las diligencias para reconstruir los minutos anteriores y posteriores al homicidio. Los investigadores comenzaron a recopilar declaraciones de las personas que se encontraban en la fiesta y a buscar grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las calles cercanas.

Las autoridades siguen investigando el móvil del ataque y buscan a los responsables / Especial

Cámara captó la huida de uno de los sospechosos

Una de esas cámaras registró parte de la presunta ruta de escape. En las imágenes difundidas se observa a un hombre corriendo por la avenida Andrés Avelino Cáceres, vestido con una prenda oscura y pantalón color caqui. El segundo implicado habría escapado en dirección al sector del cerro, por lo que los investigadores analizan las grabaciones para intentar establecer su identidad y recorrido.

Tras el homicidio, la Policía puso en marcha un operativo y tres personas fueron intervenidas como parte de las primeras diligencias. Los reportes iniciales han presentado diferencias respecto a su situación: algunas versiones indicaron que fueron descartadas como participantes en el asesinato, mientras otras señalaron inicialmente que permanecían bajo investigación. Medios peruanos reportaron posteriormente que los intervenidos no tendrían relación con el crimen y quedaron en libertad.

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre la captura de los autores del asesinato de Andy Torres. Las autoridades continúan revisando videos y testimonios para determinar cómo ingresaron los atacantes a la celebración, si conocían previamente al artista y si contaron con ayuda de otras personas.

Medios de Perú mostraron videos de la huída de los presuntos responsables / Especial

¿Por qué asesinaron a Andy Torres?

El móvil del crimen es una de las principales incógnitas. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente por qué fue atacado el cantante, por lo que las diferentes explicaciones que han comenzado a circular permanecen únicamente como hipótesis de investigación.

Una de las líneas mencionadas en los primeros reportes apunta hacia una posible rivalidad relacionada con el ambiente musical de Lima Este. Otra considera el pasado profesional de Torres, quien antes de dedicarse por completo a la música formó parte de la Policía Nacional del Perú. Ninguna de estas hipótesis ha sido establecida oficialmente como la causa del asesinato.

La familia del artista ha señalado que no tenía conocimiento de enemigos o amenazas previas, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones. Reportes más recientes indican que especialistas de Homicidios y la Dirincri analizan diferentes posibilidades para esclarecer el ataque.

Andy Torres dejó la Policía para convertirse en cantante

Antes de desarrollar su carrera artística, Cristian Anderson Torres Zamora había trabajado dentro de la Policía Nacional del Perú. Reportes locales señalan que se desempeñó como suboficial y estuvo vinculado a labores de Criminalística, pero aproximadamente un año y medio antes de su muerte decidió dejar la institución para concentrarse en su carrera musical.

La cumbia se convirtió entonces en su principal actividad profesional y en los últimos meses había aumentado sus presentaciones en Huaycán y zonas cercanas de Lima. Su crecimiento dentro del circuito musical es uno de los elementos que ahora forman parte del contexto que los investigadores deberán revisar para determinar si tuvo alguna relación con el ataque.