La legendaria intérprete de música ranchera habría permanecido alrededor de dos días en una clínica de San Luis Potosí

La salud de Lucha Villa generó preocupación entre sus seguidores después de que trascendiera que la legendaria cantante mexicana, de 89 años, habría sido hospitalizada en San Luis Potosí debido a complicaciones relacionadas con las vías respiratorias y los pulmones. La intérprete, quien lleva varias décadas alejada de los escenarios, habría requerido atención hospitalaria durante aproximadamente dos días antes de regresar a su domicilio.

Podría interesarte Contra Canciones que Juan Gabriel escribió para otros artistas y quizá no sabías que eran suyas

La información fue difundida inicialmente por el periodista Emilio Morales, quien en el programa La esquina de las primicias habló sobre los problemas de salud que habría enfrentado la cantante. Hasta este viernes 2 de octubre, la familia de Lucha Villa no ha publicado un comunicado oficial ni ha dado a conocer un diagnóstico médico específico.

La salud de Lucha Villa generó preocupación entre sus seguidores / Especial

¿Por qué hospitalizaron a Lucha Villa?

De acuerdo con Emilio Morales, la cantante presentó problemas específicamente relacionados con las vías respiratorias y los pulmones, situación que habría provocado su ingreso a un hospital de San Luis Potosí, entidad en la que reside desde hace varios años. El periodista indicó que recibió información sobre el estado de la intérprete y posteriormente dio a conocer el caso públicamente.

"A mí me llegó la información hace un par de días de que no estaba bien de salud, que tenía problemas específicamente en las vías respiratorias, que tenía problemas en los pulmones", reportó Emilio Morales.

Según la información difundida, Lucha Villa habría permanecido alrededor de dos días bajo atención hospitalaria. Tras recibir los cuidados necesarios, la cantante habría sido dada de alta y regresado a su domicilio para continuar su recuperación y mantenerse bajo observación de especialistas.

La legendaria cantante mexicana, de 89 años, habría sido hospitalizada en San Luis Potosí / Especial

¿Cuál es el estado de salud de Lucha Villa hoy?

Los reportes más recientes indican que Lucha Villa ya no estaría hospitalizada y actualmente permanecería en su casa en San Luis Potosí, donde recibe supervisión médica. Especialistas acudirían regularmente a su domicilio para revisar su evolución después del episodio respiratorio que habría provocado su ingreso al hospital.

Además, este viernes surgió una versión que ofrece mayor tranquilidad respecto a su condición. Guille Juárez, amiga cercana de la intérprete, señaló que Lucha Villa se encuentra bien, según información difundida por Ventaneando.

La familia de Lucha Villa no ha publicado un comunicado oficial sobre su estado de salud / Especial

Lucha Villa lleva casi tres décadas alejada de los escenarios

Los problemas de salud han acompañado a Lucha Villa desde 1997, cuando se sometió a una cirugía estética que derivó en graves complicaciones. La cantante sufrió un paro cardiaco y posteriormente enfrentó importantes secuelas neurológicas, situación que terminó alejándola definitivamente de los escenarios y de la vida pública.

Desde entonces, la intérprete ha mantenido una vida privada y alejada de los reflectores, por lo que son pocas las ocasiones en las que aparece información relacionada con su condición actual. Esta situación explica también la preocupación generada entre sus seguidores después de conocerse su reciente hospitalización.

Durante prácticamente tres décadas, la cantante ha permanecido principalmente bajo los cuidados de su familia y ha realizado muy pocas apariciones públicas, mientras su legado musical continúa vigente a través de las canciones que marcaron su trayectoria.

¿Quién es Lucha Villa?

Su nombre verdadero es Luz Elena Ruiz Bejarano y nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua. A lo largo de su carrera se convirtió en una de las grandes representantes femeninas de la música ranchera mexicana y también desarrolló una importante trayectoria dentro del cine nacional.

Con una voz que terminó convirtiéndose en una de las más reconocibles de la música mexicana, Lucha Villa construyó una carrera que comenzó a consolidarse durante la década de los 60. Además de su trabajo musical, participó en películas como El gallo de oro, Mecánica nacional, El lugar sin límites y Lagunilla mi barrio.