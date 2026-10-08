La actriz acudió a la Fiscalía de CDMX para continuar con el proceso legal contra su exnuera, luego de que salieran a la luz declaraciones sobre los medicamentos que consumía su hijo

Maribel Guardia ratificó este miércoles 7 de octubre de 2026 una denuncia contra Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigue posibles delitos relacionados con la muerte del cantante. El procedimiento contempla señalamientos por delitos contra la salud y una posible responsabilidad por homicidio por omisión, aunque hasta el momento no existe una determinación judicial que responsabilice a Tuñón por el fallecimiento de su esposo.

Podría interesarte Contra VIDEO: Maribel Guardia denunciaría a Imelda Tuñón por fármacos que daba a Julián Figueroa

El caso volvió a tomar fuerza después de que se conocieran declaraciones de Imelda sobre la salud de Julián, quien murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. Lo que inicialmente formaba parte de una conversación sobre la vida personal del artista terminó por convertirse en un asunto legal, luego de que la familia considerara necesario revisar la manera en que obtenía algunos medicamentos y si existieron circunstancias que pudieran tener relevancia para la investigación.

Fue alrededor de las 12:30 horas del miércoles cuando Maribel se presentó en las instalaciones de la Fiscalía capitalina, acompañada de su esposo, Marco Chacón, y del abogado Alonso Beceiro. Su presencia respondió a una diligencia para dar continuidad a la denuncia presentada previamente, aportar información y permitir que el Ministerio Público analice los elementos relacionados con el caso.

¿Qué reveló Imelda Tuñón sobre los medicamentos que tomaba Julián Figueroa?

La controversia comenzó con una entrevista que Imelda Tuñón concedió al pódcast Mesa Cero, donde habló de las dificultades que enfrentaba Julián para conciliar el sueño y de los problemas de ansiedad que padecía. Durante la conversación, relató que llegó a solicitar atención psiquiátrica y describir como propios algunos de los síntomas de su esposo para conseguir medicamentos que después eran utilizados por él.

Estas declaraciones llamaron la atención de la defensa de Maribel Guardia, que decidió solicitar una revisión de lo ocurrido. El punto que buscan esclarecer los abogados es si la obtención y entrega de dichos fármacos pudo representar alguna conducta irregular y si existen elementos para relacionar estas circunstancias con los últimos días de vida del cantante.

La actriz Maribel Guardia busca esclarecer las circunstancias en las que falleció su hijo Julián Figueroa el 9 de abril de 2023./ RS

De acuerdo con Alonso Beceiro, la investigación también deberá considerar una posible omisión de auxilio. Es decir, determinar si alguna persona tenía la obligación de solicitar asistencia médica o intervenir ante una situación que pudiera representar un riesgo para Julián. Sin embargo, será la autoridad ministerial la encargada de establecer si existen pruebas suficientes para sostener esa hipótesis.

Durante su visita a la Fiscalía, la actriz evitó profundizar en los detalles de la denuncia, aunque posteriormente explicó que su interés es obtener respuestas sobre situaciones que considera pendientes de aclarar. “Yo no quisiera que nadie estuviera perjudicado con esto, pero sí hay demasiados hechos de por medio que yo quisiera que se aclararan”, expresó Maribel Guardia ante los medios de comunicación.

Pese a los nuevos señalamientos, la causa de muerte que se dio a conocer en abril de 2023 no ha sido modificada oficialmente. En aquel momento, Maribel Guardia informó que Julián Figueroa había fallecido por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Hasta ahora, tampoco se ha demostrado que los medicamentos mencionados por Imelda Tuñón provocaran el fallecimiento del hijo de Joan Sebastian.

Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá continuar con la revisión de la denuncia ratificada el 7 de octubre, así como de los elementos que presente la representación legal de Maribel Guardia. La existencia de una carpeta de investigación no implica que Imelda Tuñón haya cometido algún delito, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse conforme avance el procedimiento.

A tres años y medio de la muerte de Julián Figueroa, las diferencias entre su madre y su viuda continúan sin resolverse. El nuevo proceso abre otra etapa en una disputa familiar que ahora deberá esclarecerse ante las autoridades, mientras permanecen pendientes las conclusiones sobre los señalamientos presentados.